Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los dichos del presidente Gabriel Boric sobre la prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla, investigado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, fueron calificados como una imprudencia, donde Boric afirmó que "no hay ciudadanos de primera y segunda clase". La oposición criticó duramente al mandatario, con la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, reprochando que Boric no debe hacer comentarios que no corresponden a un jefe de Estado. Desde la UDI, el diputado Henry Leal señaló que Boric actuó con pequeñez, mientras que su par Felipe Donoso advirtió sobre la posibilidad de revelaciones comprometedoras en el teléfono de Hermosilla. El jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, cuestionó el entusiasmo de Boric frente al caso Hermosilla y su silencio respecto al exalcalde Jadue, concluyendo que los actos de corrupción son condenables en todos los sectores políticos.