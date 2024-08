En un punto de prensa realizado la tarde de este miércoles, el abogado Juan Pablo Hermosilla se refirió en duros términos a los dichos que han realizado el presidente Gabriel Boric y los ministros de Justicia, Luis Cordero, y de Interior, Carolina Tohá, respecto al Caso Audio.

El hermano de Luis Hermosilla, quien hoy ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber para cumplir con su prisión preventiva, aseguró que “todos escuchamos que la jueza, cuando se toca el tema (de su ingreso a Capitán Yáber), dice que aquí en Chile la práctica es que todos los presos por delitos económicos vayan para allá“.

“El decir, en el caso de Luis Hermosilla, ‘esto no lo vamos a hacer’, es una cuestión que yo tengo el derecho a sospechar políticamente“, agregó.

El abogado defensor expresó que “yo no le di el consejo al Presidente de la República de que hablara. No le di el consejo, moralmente reprochable, de que el presidente salga a celebrar de que una persona se vaya presa. (…) Se los dice alguien de la izquierda. Yo no sé si se les olvida que el Gobierno tiene tejado de vidrio en corrupción“, expresó.

“El día de mañana va a llegar acá saltando el presidente para que llegue un gobierno de derecha y le hagan lo mismo al revés. Esto es inaceptable para todo el mundo“, dijo.

