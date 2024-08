El ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, volvió a referirse a las controversias que han surgido en torno a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Matus sostuvo que las conversaciones que mantuvo con senadores de la Comisión de Constitución previo a su nombramiento en la Corte Suprema se dieron en un contexto de defensa personal ante una campaña en su contra durante el proceso del Poder Judicial. “Conversé con todas las personas que conocía, incluyendo senadores”, declaró Matus en entrevista con CNN Chile, agregando que “no lo considero impropio” en referencia a los acercamientos con los parlamentarios.

El nombre de Jean Pierre Matus cobró relevancia en medio de las audiencias de formalización que enfrenta Luis Hermosilla por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios en el denominado caso Audio. Sin embargo, el supremo insistió en que sus relaciones con Hermosilla fueron meramente profesionales. “No soy su amigo, no tengo vínculos cercanos con él”, afirmó.

“Yo trabajé profesionalmente con él -Hermosilla-, en algunas ocasiones. Las que recuerdo son dos: una donde él era querellante en la causa Yarur—es pública, por eso lo puedo decir—representando a Jorge Yarur, mientras que yo era el abogado informante de la defensa de Daniel Yarur. Esas son relaciones profesionales que a veces tenemos los abogados, donde uno está de un lado y otro del otro. Y en la acusación constitucional, se me solicitó un trabajo profesional, y lo hice”, detalló.

Matus además explicó que las declaraciones a la prensa sobre su relación con Hermosilla fueron “en tiempo presente“, asegurando que en el momento de la pregunta no tenía ningún vínculo profesional con él. “En este momento no tengo vínculos familiares, profesionales, no tengo intereses societarios comunes, nada”, subrayó.

Asesoría jurídica a Andrés Chadwick

Al ser consultado sobre su participación en la defensa de la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, Matus confirmó que su intervención fue profesional y que no considera que su nominación a la Corte Suprema haya sido influenciada por dicha relación. “No considero impropio haber hablado con senadores de la Comisión de Constitución”, indicó, aseverando que su prestigio profesional y académico motivó su elección.

Respecto a los chats que sostuvieron con Hermosilla, Matus aclaró que su afirmación de no tener comunicaciones escritas con él se refería a un contexto específico relacionado con los nombramientos del Poder Judicial. “Cuando dije que no tenía chats con Hermosilla, me refería a que no existían comunicaciones relacionadas con los nombramientos. Pude haber sido más preciso en mi respuesta”, admitió Matus, reiterando que cualquier comunicación que mantuvo con Hermosilla fue dentro de un contexto profesional.

En cuanto a su rol en la defensa de Chadwick, Matus reveló que realizó informes en derecho y asesoría jurídica -por un pago de $14 millones-, pero subrayó que dichas actividades fueron en un marco estrictamente profesional. “No tenemos relaciones profesionales permanentes, estables, con Hermosilla o Chadwick”, aseguró.

El supremo también se refirió a la lista de inhabilidades que no incluye a Hermosilla ni a Chadwick, explicando que solo incluyó a personas con quienes consideraba que podía haber un conflicto de interés significativo. “No todos mis clientes tenían un grado tal de cercanía conmigo”, explicó, destacando que la lista busca asegurar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Desconocía parentesco Chadwick/Piñera y Acusación Constitucional

En cuanto a las preguntas sobre la relación entre Chadwick y el entonces presidente Sebastián Piñera, Matus insistió en que desconocía en el detalle que Chadwick y Piñera eran primos. “En ese momento, Chadwick no ocupaba un cargo ministerial ni tenía una función directa en el gobierno. La situación institucional era clara: él no era ministro ni senador cuando se discutió mi nominación”, explicó Matus.

Respecto a la posible acusación constitucional en su contra, Matus indicó que, aunque le preocupa a nivel personal, confía en que el proceso judicial esclarecerá los hechos. “Mi vida profesional fue escrutada cuando se hizo mi nominación, y al menos dos tercios del Senado apoyaron mi nominación”, dijo.

El ministro también enfatizó que, aunque comprende la preocupación pública, considera que la idea de que su llegada a la Corte Suprema fue un pago por haber defendido a Chadwick es una hipótesis “sin sustento”. Matus concluyó que su relación con Chadwick y Hermosilla fue profesional y no involucró ninguna irregularidad que pudiera haber afectado el proceso de selección para su cargo en la Corte Suprema.