09:00 horas, sala 503 del edificio C del Centro de Justicia. Esa fue la hora y el lugar en que se inició la segunda jornada de formalización por el caso Audio.

Pese a que la audiencia estuvo enfocada en los abogados Luis Hermosilla y María Leonada Villalobos, ambos imputados, el caso también dejó otras aristas en paralelo: presentación de acciones legales y una acusación constitucional.

Cabe mencionar que la formalización se extenderá hasta mañana y la próxima semana, instancia donde será el turno del Ministerio Público y los querellantes. En tanto, se espera que las defensas puedan exponer el lunes.

La tercera parte de la presentación de la Fiscalía Oriente fue por parte del fiscal jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, quien hizo una analogía con un reconocido hecho: El robo del siglo.

“Permítame usar la analogía, si esto fuera el robo del siglo, faltaba dónde estaban los dineros del robo del siglo”, comenzó diciendo Orellana.

Agregando que “el desarrollo de la investigación, de esta investigación, permitió determinar el destino de estos recursos”. Esto, haciendo referencia al vínculo que existe entre los casos Factop y Audio.

Acto seguido, el persecutor agregó que “el análisis de los antecedentes del presupuesto material permite establecer la fusión de dos planes criminales concertados en uno solo. Por una parte, los delitos cometidos por los hermanos Sauer”.

“Por otra parte, la otra faz del plan criminal, que era aquella expresada en los intereses de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff (…) necesitaban de los recursos obtenidos de manera ilegal”.

Por lo anterior, dijo Orellana, “prestaron desde el punto de vista de la recepción y de la emisión de facturas ideológicamente falsas, estos instrumentos mercantiles para que fueran comercializados por los señores Sauer”.

En paralelo, la audiencia dejó una polémica. Y es que en la instancia se revelaron chats del teléfono del abogado Luis Hermosilla, donde se menciona al candidato a alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

Lo anterior, específicamente, cuando anunciaron su nombramiento como presidente del Banco Estado. Por eso, Sichel anunció la presentación de acciones legales.

“No voy a dejar que un charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”, escribió en X.

Presentaremos acciones legales contra el Sr Hermosilla. Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito.

No voy a dejar que charlatán que denigra la profesión, ademas de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado

— Sebastián Sichel (@sebastiansichel) August 22, 2024