El Ministerio del Interior confirmó que nunca se decretaron medidas cautelares contra los iraníes que se fugaron después de ser detenidos por usar pasaportes falsos en el aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago, según un oficio de respuesta al diputado UDI, Álvaro Carter. Los dos ciudadanos iraníes detenidos, Ali Bagheri y Abolfazl Delkhan, fueron liberados por no hablar español y quedaron con arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y prohibición de comunicarse, aunque se escaparon en septiembre del año pasado. Tras la pérdida de su rastro, se reveló que no existían órdenes de cautelares contra ellos. El diputado Carter criticó al Gobierno por su manejo del caso, calificando la situación como desconcertante, ya que no se tomaron medidas a pesar de la gravedad de los delitos cometidos.