El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, generó polémica al poner en duda la continuidad del pacto con el Partido Comunista (PC) debido a su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Quintana advirtió una posible fractura con el PC si no cambian su posición sobre Venezuela en un plazo prudente, señalando que la línea de apoyo al régimen de Maduro ahora tiene mayores efectos dada la situación actual. Por su parte, el presidente del PC, Lautaro Carmona, respondió afirmando que no será la primera vez que enfrenten batallas políticas, con o sin aliados, y reafirmó su compromiso con el Gobierno de Boric. El Socialismo Democrático respaldó los dichos de Quintana, mientras que en el Partido Socialista hubo posturas dispares sobre el tema. Parlamentarios del PC y del Frente Amplio optaron por no referirse a la polémica, siendo la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien destacó la importancia de resolver las diferencias internamente en una coalición.