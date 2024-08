Las diputadas Camila Flores y Gloria Naveillán, que presiden las comisiones de Defensa y Seguridad de la Cámara Baja, pedirán una sesión especial conjunta luego que la agresión que sufrió un militar en la frontera.

El funcionario del Ejército custodiaba la frontera con Bolivia en Colchane, cuando fue atacado por parte de inmigrantes que también le robaron su arma de servicio y agredieron a otro militar que fue a prestar auxilio.

Al respecto, las diputadas que presiden las comisiones de Defensa y Seguridad de la Cámara Baja, convocaron a una sesión especial conjunta para tratar el tema de la vulnerabilidad en los pasos fronterizos de la macrozona norte.

Sobre esta solicitud, la diputada y presidenta de la Comisión de Defensa, Camila Flores, precisó que “vamos a pedir que la ministra de Defensa, la ministra del Interior, asistan a esta Comisión unida de Defensa y de Seguridad, porque queremos saber qué es lo que está pasando en la frontera norte”.

“De qué sirve tener un estado de excepción constitucional con este riesgo de que en definitiva estos inmigrantes le quiten el armamento a nuestros militares”, apuntó.

“Estos extranjeros que entiendo que serían de nacionalidad boliviana y no fueron hallados, no los encontraron. Entonces, ¿cuántos más de estos casos podrían estar ocurriendo y se desconocen? ¿No todos quizás se denuncian? ¿Cuál es la efectividad del estado de excepción constitucional en la Macrozona Norte de nuestro país? ¿Hay efectividad o no la hay?”, cuestionó la parlamentaria ad portas de una nueva renovación de la medida en la zona.

En tanto, la diputada que preside la Comisión de Seguridad, Gloria Naveillán, insistió en que “no podemos dejar de preguntarnos si esta ha sido la única vez o si esto ha sucedido antes y simplemente nadie nos ha informado”.

“Como presidentas de la comisión de Defensa y de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados manifestamos nuestra preocupación ante la gravedad de este hecho, y exigimos al Gobierno de Chile acciones urgentes para evitar de una vez por todas el grave riesgo que supone la migración ilegal para nuestro país”, afirmó.

Naveillán recordó que “desde el 25 de febrero de 2023 contamos con un Estado de Excepción en la zona norte del país, que en su decreto contempla el despliegue de fuerzas militares bajo condiciones de protección de Infraestructura Crítica. Cada 90 días se nos pide renovación del decreto que permite este estado excepcional, pero vemos con preocupación que la migración ilegal continúa y que desgraciadamente la presencia militar en la frontera no ha sido suficiente para impedirla”.

En la misma línea, las legisladoras detallaron que también van a solicitar información respecto de cuántos hechos delictivos se están generando en esta zona y qué características tienen, además de cuáles son las acciones para perseguir posteriormente estos hechos, así como cuántos quedan impunes.