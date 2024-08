Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respondió a los dichos de Jaime Quintana, líder del PPD, quien amenazó con no renovar un pacto si el PC no cambia su postura respecto a Venezuela. Carmona afirmó que la posición del PC es clara en cuanto al proceso en Venezuela y que no permitirá que los tilden de ser la "embajada de Venezuela". Además, reiteró su compromiso con la unidad y su condición de militante comunista. Sobre el tema de la discusión con el PPD, Carmona prefirió no debatir por los medios y destacó la importancia de la unidad tanto en el presente como en la historia del partido.