El jefe de la Bancada de diputados UDI, Gustavo Benavente, junto al subjefe Henry Leal, acusaron a la expresidenta Michelle Bachelet de mantener un “temor reverencial al Partido Comunista (PC)”.

Lo anterior, luego que en el marco de la visita que realizó a La Moneda para participar de un almuerzo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, se negara a referirse a la posición que adoptó la colectividad en torno a las elecciones presidenciales de Venezuela, señalando que “desconozco cuál es la postura”.

Recordemos que la semana pasada la directiva nacional del PC aseguró públicamente que “tenemos la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso”, rechazando así todas las pruebas que demostrarían el fraude electoral que cometió el régimen de Nicolás Maduro.

Por lo mismo, los parlamentarios gremialistas no solo lamentaron que la exmandataria decidiera no referirse a la postura del Partido Comunista, sino que también cuestionaron que supuestamente no haya conocido la posición que adoptó la colectividad hace una semana.

“Pareciera que para algunos es más importante guardar silencio y no criticar a sus socios de coalición y de pacto, que defender valores y principios tan esenciales en nuestra sociedad, como son los democráticos”, fustigaron.

“Es muy lamentable que la expresidenta Bachelet, que además ocupó un cargo tan relevante como el de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solo tenga palabras de buena crianza para la grave situación que está viviendo Venezuela y no se atreva a condenar, tanto la represión que está ejerciendo la narcodictadura, como también a quienes han defendido al régimen chavista”, agregaron.

“La exmandataria no solo se demoró más de 48 horas en referirse al grave fraude electoral que se cometió en Venezuela, sino que ahora, además, ni siquiera fue capaz de enfrentar al Partido Comunista por haber legitimado al dictador Nicolás Maduro, lo que evidentemente pone en entredicho cuáles son sus verdaderas credenciales democráticas”, criticaron Benavente y Leal.

En esa línea, los diputados de la UDI agregaron que “una ex autoridad que, por lo que vemos, tiene todas las intenciones de volver a ser candidata presidencial, no le puede tener un temor reverencial al PC, por más que integren la misma coalición o hayan decidido firmar un pacto electoral con ellos”.

🔹Desde Italia, la ex Presidenta Michelle Bachelet (@mbachelet) enfatiza la importancia de la transparencia en las elecciones de Venezuela. pic.twitter.com/khvuqk0VYU — Horizonte Ciudadano (@h_ciudadano) July 31, 2024

Por lo mismo, el jefe y subjefe de la bancada gremialista emplazaron a la presidenta Bachelet a corregir sus declaraciones iniciales y a manifestar su postura en relación con el Partido Comunista, asegurando que “aún tiene la gran oportunidad de demostrar su compromiso con la democracia”.

“La expresidenta Bachelet tiene que entender que su opinión sigue siendo tomada en cuenta a nivel internacional, de manera que la postura que adoptó no contribuye absolutamente en nada a recuperar y restablecer la democracia en Venezuela, sino que todo lo contrario”, concluyeron los diputados UDI, por su postura frente al PC.