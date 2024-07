Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, respondió a las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre los resultados de las elecciones en Venezuela, afirmando que desde Chile no se reconocerán resultados no verificables. Schalper propuso acciones concretas, destacando la importancia de la experiencia en Bolivia en 2019 y la necesidad de involucrar a organismos internacionales como la OEA y el Consenso de Brasilia para denunciar posibles irregularidades en el proceso electoral venezolano. El parlamentario enfatizó la importancia de pasar de las palabras a acciones concretas para evidenciar que el régimen de Nicolás Maduro no cumple con las reglas democráticas.