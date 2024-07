El periodista y exmiembro de la Convención Constitucional, Patricio Fernández, denunció que le negaron la entrada a Venezuela, a pesar de contar con una visa, durante las elecciones presidenciales. Fernández expresó su solidaridad con el país sudamericano y cuestionó la decisión del gobierno venezolano de rechazar la presencia de testigos no incondicionales en la jornada electoral. Además, se sumó a la lista de políticos latinoamericanos y españoles a quienes se les impidió el ingreso, incluyendo a expresidentes y senadores chilenos. El presidente Nicolás Maduro justificó la medida argumentando que son personas "no gratas" y los calificó de "ridículos", señalándolos como pertenecientes a la "extrema derecha racista y fascista".

El periodista Patricio Fernández, ex miembro de la Convención Constitucional, denunció este domingo que no se le permitió el ingreso a Venezuela, en el contexto de las elecciones presidenciales de ese país.

“Ayer no me dejaron entrar en Venezuela y eso que iba con VISA. Nada bueno puede esperarse de un gobierno que rechaza la presencia de testigos no incondicionales el día de una elección”, indicó Fernández a través de un mensaje publicado en la red X.

El también exdirector de The Clinic expresó: “¿Qué quieren ocultar? ¡Fuerza Venezuela! Hoy podría llegar la libertad, pero habrá que defenderla”.

Fernández se suma así a la larga lista de políticos latinoamericanos y españoles a quienes se les prohibió arribar a Venezuela en el contexto de la elección presidencial.

Este viernes se negó el ingreso a los expresidentes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia), y Vicente Fox (México).

Los senadores chilenos Felipe Kast (Evópoli) y José Manuel Rojo Edwards (Partido Social Cristiano) tampoco pudieron entrar. Este sábado, en tanto, una delegación de parlamentarios españoles del Partido Popular, fueron expulsados tras aterrizar en Caracas.

Al respecto, el presidente venezolano y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, señaló que todos esos dirigentes “son unos ridículos, porque ellos saben que son personas no gratas”. “Son gente muy repudiada en sus países, son la extrema derecha racista y fascista”, agregó.