Fue el propio general director de Carabineros Ricardo Yáñez, y el jefe de zona, general Juan Muñoz, quienes encabezaron, junto a autoridades regionales y comunales, la ceremonia donde se descubrieron dos placas para homenajear póstumamente a los suboficiales mayores, Luis Díaz Manríquez y Hans Knopke Briones, quienes perdieron la vida tras ser arrollados en medio de una persecución policial el 11 de noviembre de 2016, en la ruta D-43.

Por ese motivo, la subcomisaría de La Florida y la Primera Comisaría de La Serena, desde ayer, fueron rebautizadas con los nombres de estos dos mártires, quienes ofrendaron sus vidas resguardando a la ciudadanía, tal como se habían comprometido cuando juraron como funcionarios de la institución.

Cabe destacar que, durante estos actos, estuvieron presentes los familiares de estos dos uniformados fallecidos quienes, entrevistados por Diario El Día, dieron a conocer algunos detalles de sus vidas tras la pérdida de sus seres queridos, reconociendo que el dolor aún persiste y no los abandonará nunca.

Familiares de mártires del “Caso Motoristas” valoraron homenaje

Es el caso de Luis Díaz, padre del suboficial Luis Díaz Manríquez, quien se alegró de que le pusieran el nombre de su hijo al cuartel de La Florida. “Estoy contento y emocionado. Él se lo merecía por lo que trabajó, por eso se agradece todo y estoy orgulloso por eso”, afirmó.

Sobre su hijo fallecido en tan lamentables circunstancias, explicó que “lo recuerdo como un buen hijo. No queda otra que sufrir no más por lo que pasó. Aunque ahora todos los carabineros son como hijos míos y son todos bienvenidos”, señaló.

En la misma línea, precisó que han sido duros estos más de siete años que, como familia, han debido vivir sin su presencia.

“Ha sido bastante duro y todas las veces se le recuerda, porque tengo fotos de él. Siempre me va a doler hasta que yo no exista más. Me va a doler siempre”, insistió resignado.

En el mismo tenor lo recordó su hermano, René Díaz, quien también valoró el hecho de que se pusiera el nombre de Luis a un cuartel policial de la zona en que servía como funcionario policial, a pesar de que él era oriundo de la comuna de María Pinto, Región Metropolitana, donde una calle lleva su nombre.

“Estamos contentos. No se esperaba, pero se luchó hasta el final y se logró. Es hermoso, muy lindo, tanto para Hans como para Luis”, mencionó.

Además de recordar con cariño a su hermano, detalló que en estos más de siete años de ausencia, lo han recordado siempre con cariño, pero “ha sido doloroso. El dolor nunca se va y nunca se va a ir. Pero aquí estamos, ‘tirando para arriba’ igual, a pesar de que la muerte de un hermano nunca se acaba de sentir”, indicó.

De paso lo recuerda como un muchacho bueno y alegre. “Le gustaban las motos y siempre le gustó lo verde”, asevera, haciendo alusión a que siempre sintió atracción por la institución. “Toda la vida le gustaron los carabineros y logró su objetivo”, cerró.

Por su parte, la viuda de Hans Knopke, María Cecilia Zepeda, también funcionaria de Carabineros, destacó que es muy emotivo ver que la Primera Comisaría lleve su nombre.

“Para nosotros han pasado los años, pero siempre va a estar el mismo dolor, la misma tristeza. Nunca va a haber olvido para nosotros como familia, para sus padres, su hermana, para mis hijas, que cuando partió su padre, mi hija menor tenía un año y once meses, y Alexandra tenía cinco años. A ellas les truncaron su infancia, pero gracias al apoyo de mi familia, de mi padre, que me juró cuando murió Hans, que siempre nos iba a apoyar hasta que tuviera fuerzas”, recordó emocionada hasta las lágrimas.

De paso agradeció a la institución, con mención especial para el general Juan Muñoz y al prefecto de la zona por la preocupación hacia la familia.

Autoridades de Carabineros recordaron a funcionarios fallecidos

En su intervención, el general director de Carabineros, general Ricardo Yáñez, recordó los hechos ocurridos en 2016 con sentidas palabras, afirmando que, en esa oportunidad, “nadie quedó indiferente a este cruel asesinato donde fallecieron nuestros mártires, y era el momento de hacer justicia inmortalizando el nombre de dos servidores públicos de excelencia y de excepción”.

“Pocas son las personas que trascienden y dejan huellas que perduran en el tiempo y sirven como fuente de inspiración para las futuras generaciones”, señaló.

Más adelante dijo que como servidores de esta región fueron capaces de dar sus vidas por el cumplimiento del deber, “a los que no muchos están dispuestos a hacerlo. Solo aquellos que son llamados a trascender más allá de la obligación que nos corresponde cumplir”, destacó.

En el mismo sentido, el jefe de zona, Juan Muñoz, mencionó que ya han transcurrido más de siete años desde un momento de mucho dolor, “desde que Hans junto a Luis en un procedimiento policial por un robo que se gestó en Ovalle y que requería la cooperación en la antigua ruta 43, entregaron lo más preciado que tiene un ser humano, bajo la promesa que, en definitiva marcó su vida, la de sus seres queridos y selló un compromiso con la Patria y cada uno de los habitantes del país y en especial de esta región”, resaltó.

En tanto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, a quien la viuda de Hans Knopke le agradeció su cercanía con su familia, expresó que siempre una pérdida es lamentable y “sobrellevar las pérdidas es muy difícil. En el caso de los carabineros mártires dejan familia, dejan hijos, señora, y se les hace muy difícil sobrellevarlo. Creo que la familia y la familia laboral son un apoyo fundamental para poder salir adelante en este tipo de situaciones”.