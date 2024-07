Cámara sanciona a diputado Sáez tras polémicos dichos sobre “niñas de Vitacura”

La Comisión de Ética de la Cámara sancionó al diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, por sus polémicos dichos en contra de alumnas del colegio La Maisonnette de Vitacura.

Se trató de un incidente ocurrido en octubre del año pasado, mientras se debatía sobre el proyecto que busca la inclusión laboral de las mujeres en las empresas.

En la oportunidad, el diputado Sáez aseguró que “las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura”.

“Si esas niñas fueran de Conchalí o de alguna comuna remota en el sur de nuestro país, probablemente tendrían muchísimas más dificultades para alcanzar algún puesto de liderazgo”, agregó.

Sus dichos causaron polémica, precisamente porque en las graderías de la Cámara estaba un grupo de estudiantes de cuarto medio del colegio La Maisonnette de Vitacura, tras haber sido invitadas por el diputado Francisco Undurraga (Evópoli).

Luego, en réplica a su intervención, el diputado Sáez habría agregado: “Uno ve solamente a hombres dando lecciones de un monetarismo barato, carente de todo argumento y hablando huevadas” (SIC).

Revisa la intervención del diputado Sáez:

Al respecto, el diputado republicano, Cristian Araya, llevó los antecedentes ante la Comisión de Ética, que resolvió sancionar al diputado Jaime Sáez con una medida disciplinaria de amonestación y una multa de un 10% de la dieta mensual.

La resolución fue adoptada por la decisión unánime de los integrantes de la comisión presentes al momento de la votación: Ana María Bravo (PS), Helia Molina (PPD) y Pamela Jiles (PH); y los diputados señores Héctor Barría (DC), Bernardo Berger (RN), Harry Jürgensen (RN), Matías Ramírez (PC) y Renzo Trisotti (IND-REP).

En la resolución, a la que accedió BioBioChile, la comisión enfatiza que con esta decisión no se pretende limitar la libertad de opinión de los diputados.

No obstante, advierte que “es necesario actuar con esmerada diligencia en casos como este. Primero, porque se trata de personas que están de visita en la Corporación para conocer de su actividad y segundo, porque se trata en este caso en particular, de niñas y adolescentes, razón por la cual cualquiera de los dichos realizados por una diputada o diputado en alusión a ellas, que pueda de alguna forma comprometer su bienestar emocional, sea a o no en la forma de un recurso retórico, debe ser evitado”.

“En este sentido, la comisión hace un llamado tanto al diputado Sáez, como a todos las diputadas y diputados, a actuar con especial cuidado y respecto de las personas que se encuentren realizando visitas protocolares a la Cámara y evitar para cualquier efecto, realizar alusiones a esas personas en sus intervenciones, distintas del saludo protocolar que les dirige la Mesa”, señala el escrito.

Recordemos que el propio diputado Sáez defendió sus polémicos dichos sobre las “niñas de Vitacura”, enfatizando en que no las insultó.

En conversación con el programa Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el parlamentario aclaró que “no hubo ninguna palabra mía dirigida a estudiantes o a la comunidad educativa del colegio La Maisonnette de Vitacura”.

“Mi intervención fue en respuesta a otra intervención previa de un diputado del Partido Republicano, el señor Araya, del distrito que corresponde a la comuna de Vitacura (…)”, indicó el diputado RD.

“Yo no insulté, ni irrespeté a nadie, menos a niñas, y lo que dije lo sigo sosteniendo (…)“, recalcó el parlamentario.

Justamente, el diputado Araya valoró la decisión de la Comisión de Ética, emplazándolo a ofrecer disculpas públicas a las estudiantes.

“Me parece bien que el Comité de Ética haya sancionado al diputado Jaime Sáez, por sus sesgadas e inaceptables expresiones contra alumnas del colegio La Maisonnette de Vitacura, por el hecho de vivir o estudiar en esa comuna”, criticó.

“Su trato despectivo no podía quedar impune y lo que corresponde es que ofrezca disculpas públicas a las estudiantes que denostó. La intolerancia del Frente Amplio debe ser rechazada enérgicamente. Es inaceptable que se descalifique a alguien por la comuna en la que vive o el lugar en el que estudia”, sentenció.