La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, apuntó contra los dichos del presidente de la UDI, Javier Macaya, quien en referencia a las pruebas que determinaron la sentencia por abuso sexual que recibió su padre, sostuvo que “fue grabado sin su consentimiento”.

Recordemos que el pasado viernes, Eduardo Macaya, padre del senador, fue sentenciado a seis años de cárcel por abuso sexual impropio reiterado contra menores de edad.

Al respecto, la jefa de la cartera de la Mujer afirmó en CNN que este tipo de casos son cada vez más vistos y que incluso “hay más de 40.000 denuncias anuales de abuso sexual infantil”.

Lo último, lo explica sosteniendo que lo que hoy se denuncia, “antes se tomaba como el secreto de familia”. Además, puntualizó que “cuando se mediatizan casos de abuso, aumentan las consultas”.

Tras eso, apuntó contra las declaraciones del legislador UDI, quien en Canal 13 afirmó que su progenitor “es una persona que es grabado en un entorno familiar”, “sin su consentimiento” y “con un vídeo que es bastante editado”.

“Es una señal de desprotección”

“Me parece desolador para una niña o un niño que está viendo esa entrevista, en que ve que una autoridad de la República habla de imágenes tomadas sin consentimiento… estamos hablando de pruebas, pruebas validadas por el Tribunal en la que una niña para que le creyeran grabó lo que le pasaba a su hermana porque a ella también le había pasado“, afirmó Orellana.

La secretaria de Estado complementó que Macaya dio “una señal de desprotección a las víctimas” y “muestra demasiado gráficamente todo lo que tienen que enfrentar quiénes denuncian abuso sexual. En especial los niños y niñas que tienen que asumir el costo de que se les diga que ellas están destruyendo a la familia“.

“Es una muy mala declaración que muestra cero comprensión del problema y que intenta enfocar esto como una situación familiar”, sentenció.

La respuesta de Macaya

Tras esto, el presidente de la UDI replicó los dichos de la ministra en una entrevista con Radio Pauta. Allí descartó que exista una relación de parentesco entre su padre y las víctimas, afirmando que “la persona que hace esta denuncia, no es una persona de mi familia”.

“He escuchado a la ministra Orellana en una radio diciendo cosas que son falsas respecto a este caso”, afirmó, descartando también que “una hermana haya grabado a otra hermana”.

“Tampoco puedo estar entregando detalles de situaciones que no debieran ser de interés público porque hay menores involucrados. (…) Pero no son las nietas, es una persona ajena a la familia, que yo asumo y entiendo, porque conozco el caso, las razones por las que lo hace“, refutó.

Finalmente, emplazó a Orellana a no “generar tema con esto que no es correcto porque termina afectando menores que que no corresponde afectar” y sostuvo que su familia se mantiene unida en el apoyo a su padre.