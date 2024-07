La diputada del PC, Alejandra Placencia, se distanció de la tesis de un posible montaje policial en Villa Francia, donde Carabineros realizó allanamientos en medio de una investigación por la colocación de artefactos explosivos en 2023. La parlamentaria señaló que no tiene elementos para hacer dicha afirmación, como lo han hecho otros integrantes de su partido, pero defendió el derecho de los diputados a solicitar información sobre el operativo. "Tenemos atribución fiscalizadora. Pedir información no tiene ningún drama", sentenció.

La diputada Alejandra Placencia (PC) se desmarcó de la tesis de un montaje por el procedimiento policial en la Villa Francia de Estación Central.

Cabe recordar que personal de Carabineros irrumpió este sábado en la Radio Villa Francia, en el comedor comunitario Luisa Toledo y en otros cinco domicilios. ¿Por qué? Debido a una investigación por la colocación de dos artefactos explosivos en una automotora y en un vehículo de Carabineros en 2023.

El hecho generó un conflicto entre el Ministerio del Interior y el Partido Comunista. Integrantes de esta colectividad calificaron el operativo de “violento” y algunos fueron más allá, levantando incluso la hipótesis de un posible “montaje”.

Sin embargo, los uniformados incautaron armamento de grueso calibre, cartuchos balísticos y otros elementos. “No es que se encuentre una pistolita, estos son verdaderos arsenales”, sentenció la ministra Carolina Tohá.

En entrevista con El Mostrador, la diputada Placencia señaló que “yo no tengo ningún elemento para afirmar aquello (que hubo un montaje). He sido bastante clara que, siendo una investigación en curso, con hechos que son bastante graves, me parece que hay que ser prudentes”.

“El día de ayer además avanzó esta investigación respecto a las medidas cautelares. Varias de las detenciones se declararon legales. Esto es un proceso que todavía está en investigación”, agregó la parlamentaria.

En un punto de prensa realizado este martes en el Congreso, los diputados comunistas Luis Cuello, Alejandra Placencia, María Candelaria Acevedo y Lorena Pizarro volvieron a referirse al tema. Esta última aseguró que “nuevamente hay personas detenida de manera injusta”, momento en el cual Cuello y Placencia decidieron retirarse.

La parlamentaria afirmó que el partido ha respaldado en todo momento los planes del Gobierno para la incautación de armas. A pesar de ello, defendió que el PC haya pedido mayores antecedentes del procedimiento que desarrolló Carabineros en la Villa Francia.

“Creo que la incautación de armas es algo que nosotros valoramos, pero también entendemos cuando se piden antecedentes de los operativos. Los diputados y diputadas tenemos atribución fiscalizadora. Pedir información no tiene ningún drama”, zanjó.