La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, quedó prácticamente hablando sola en un punto de prensa en el Congreso, luego de insistir en las acusaciones de “montaje” por el allanamiento en Villa Francia.

Recordemos que el operativo generó duras críticas desde el conglomerado oficialista, especialmente de su timonel, Lautaro Carmona, quien acusó una “provocación” y un “montaje”, exigiendo a Tohá “plena transparencia”.

Tohá, por su parte, descartó un montaje, calificando de “graves” los cuestionamientos desde el conglomerado oficialista.

“Lo que he visto del Partido Comunista es una sombra de duda sobre los procedimientos de la Justicia y policiales en esta materia. Y eso me parece grave. Por cierto que en democracia se puede levantar dudas, pero hay que poner antecedentes arriba de la mesa, aquí no se ha escuchado hasta el momento ninguno”, sostuvo.

Al respecto, durante un punto de prensa en el hall del Congreso, la diputada Pizarro, flanqueada por María Candelaria Acevedo, Luis Cuello y Alejandra Placencia, fustigó los dichos de la ministra Tohá.

“La molestia de la ministra Tohá desvía la atención de lo central, que es si aquí estamos frente a un hecho que podemos llamarlo o no un montaje”, criticó.

“Si aquí de verdad estamos frente a un hecho que podemos llamarlo o no un montaje, yo espero que aparezcan las cámaras, espero que veamos cómo va ingresando Carabineros y encuentra allí ese arsenal”, agregó.

“Mientras tanto, quiero expresar mi preocupación enorme ante la sola posibilidad de estar en un hecho irregular, que significa que hoy día nuevamente hay personas detenidas de manera irregular”, sentenció la diputada Pizarro.

No obstante, mientras los periodistas acreditados del Congreso le realizaban preguntas apuntando a cómo quedaban las relaciones con el Gobierno, Cuello con Placencia se retiraron del podio.

“Eso lo define el partido”… alcanzó a decir, mientras sus camaradas la dejaban acompañada solo de la diputada Acevedo, algo que hizo notar la propia Pizarro.

“Se van compañeros…” les espetó, para luego continuar con sus declaraciones.

“Eso lo define el partido. Yo no soy la encargada ni la vocera de definir lo que dice el partido”, sentenció.

Consultada por sus acusaciones de montaje, la diputada Pizarro respondió que “podemos bajar la palabra, pero eso no resuelve el tema de fondo, la duda (…) entre tanto, hay víctimas que sufren. La política hay que ponerla en un nivel muy importante de ética y humanidad”.

Revisa el momento captado por Francisca Cárdenas Bravo (@Francardenasb).