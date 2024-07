El diputado Gonzalo Winter defendió el proyecto que quedó sin multas para quienes no vayan a votar en los comicios de octubre. Sus declaraciones vienen justo en medio del veto que prepara el Gobierno para reponer los castigos monetarios a quienes no concurran a sufragar. El parlamentario del Frente Amplio criticó las multas, asegurando que se castiga sobre todo a los pobres. "Lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirles la pensión", señaló. Asimismo, aseveró que el capitalismo es un problema para la democracia.

El diputado Gonzalo Winter (FA) defendió la idea de no aplicar multas a quienes no vayan a votar en los comicios de octubre.

Este miércoles, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, anunció que el Gobierno presentará un veto para reponer el castigo económico a quienes no asistan en el marco del proyecto de elecciones en dos días.

“El detalle técnico lo vamos a entregar una vez que se haya realizado el estudio correspondiente, pero es básicamente un veto para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones”, señaló.

Esto ocurre luego que el informe de la comisión mixta sufriera un tropiezo en el Senado. El mayor nudo estuvo estuvo precisamente en un concepto para el establecimiento de multas.

Elizalde pidió a la comisión cambiar el término “electores” por “ciudadanos”. ¿Por qué? Ya que dentro de los electores también se encuentran extranjeros avecindados hace cinco años o más en Chile. Si bien estos no tienen la obligación de acudir a votar, la redacción del proyecto los incluía dentro de quienes podrían recibir sanciones monetarias por no asistir.

Diputado Winter (FA): “Quieren obligar a los pobres”

En medio de una nueva discusión en la Cámara, el diputado Winter aseguró que se quiere castigar principalmente a los pobres por no ir a votar.

“¿Quiénes son los que no votan, a los que quieren obligar, forzar, a ir a votar? Son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirles la pensión”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que “están diciendo que no votan por flojos. Me van a disculpar, pero si uno va a las cinco y media de la mañana desde Visviri hasta Puerto Williams, son justamente los pobres los que se levantan más temprano a trabajar. Por lo tanto, en este país los pobres no son flojos. Ese no es el problema y lo grave no es que no voten, lo grave es que no quieran votar”.

“Eso no se soluciona obligándolos ni quitándoles su dinero, amenazando a los adultos mayores. El problema es que el modelo neoliberal concentra la riqueza y el poder, y la concentración es lo contrario a la democracia, que es justamente la distribución del poder. El problema de Chile y de esta democracia no es la flojera de los pobres, sino que el problema es el capitalismo”, cerró.

Revisa la intervención completa de Winter: