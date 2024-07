El Gobierno, a través del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, anunció que presentará un veto presidencial al proyecto que busca extender las elecciones de octubre a dos días, luego de que el Senado rechazara el informe de la comisión mixta sobre esta materia. La falta de acuerdo en aspectos como las multas por no sufragar, reducción de montos para los candidatos y regulación de campañas, generaron esta medida. El veto, que se espera se tramite la semana del 22 de julio, se enfocará en modificar la normativa para evitar sanciones a extranjeros residentes que no voten. El ministro Elizalde destacó la importancia de llegar a acuerdos previos para evitar situaciones como la ocurrida en el Senado.

El Gobierno, en voz del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, anunció el ingreso de un veto presidencial al proyecto que permite realizar las elecciones de octubre en dos días, para la próxima semana.

Recordemos que ayer, el Senado rechazó el informe de la comisión mixta sobre esta iniciativa.

El pasado 2 de julio, el Congreso no logró ponerse de acuerdo en ciertas materias de la norma. Por ejemplo, el monto de las multas por no sufragar, la rebaja del monto que se debe devolver a los candidatos por cada voto y la regulación de las campañas.

Según consignó La Radio, no se va a suspender la semana regional y la tramitación del veto sería la semana del 22 de julio.

Cabe mencionar que este veto puede ser de tres tipos: aditivo, que agrega; sustitutivo, que cambia; y supresivo que elimina. Y dentro del mismo veto pueden venir varias propuestas de esa diversa naturaleza.

Tipos de veto

El ministro ya ha señalado que habrá una característica aditiva en el veto, es decir, agregar elementos que fueron agregados, porque estamos sobre la base de que se eliminó el informe de la comisión mixta que contenía la multa para los votantes, también la reducción de la fórmula de pago por voto a los partidos políticos, dentro de los temas más importantes.

Elizalde aclaró que lo que harán será fijar la misma indicación que en su momento no tuvo piso para que se discutiese en la comisión mixta, que intercambia la expresión elector por la expresión ciudadano. De esta manera, asegurándose que las personas extranjeras no nacionalizadas, no van a estar sujetos a sanciones o multas.

Todo bajo el entendido de que, según el Ejecutivo, este es un principio que ha regido desde el retorno a la democracia, de que las personas que no son de nacionalidad chilena, pero que ya tienen las características necesarias para tener la categoría de avecindamiento o de residencia transitoria, después de cinco años, efectivamente puedan emitir su derecho a voto de manera opcional.

Elizalde y veto a proyecto de elección en 2 días

En un punto en el Congreso Nacional, el ministro Elizalde sostuvo que “el estudio específico lo tiene que hacer el equipo jurídico, que va a trabajar en estos días. A primera vista, esto podía cambiar, si es que el informe indica algo distinto, no hay norma al respecto, porque al haberse rechazado el informe de la mixta, no hay norma al respecto y, por tanto, lo que corresponde es adicionar una nueva norma, y eso es un veto aditivo”.

“Respecto de otros aspectos que, eventualmente, tengan que ser corregidos, podría ser supresivo o sustitutivo. Pero en lo que respecta al establecimiento de la sanción, no habiendo norma, se tiene que agregar o adicionar una norma, y eso corresponde a un veto aditivo (…)”, precisó el secretario de Estado.

En esta línea, el ministro hizo un llamado a tener “voluntad constructiva para generar un acuerdo que nos permita avanzar en los términos que he señalado… Lo importante es que exista voluntad en construir acuerdos”.

“La principal lección que tenemos que tomar es que lleguemos a acuerdo para las reformas constitucionales y las votaciones de quorum, antes de que estas sean votadas en la Sala. Si queremos que, efectivamente, determinadas normativas avancen, los acuerdos hay que adoptarlos antes, porque eso es lo que permite el apoyo transversal para la aprobación de este tipo de iniciativas. En caso contrario, se produce lo que aconteció lamentablemente ayer (…)”, manifestó Elizalde.