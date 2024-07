Parlamentarios se refirieron a la presencia de la diputada Catalina Pérez (FA) en la gira presidencial a Paraguay.

Gabriel Boric emprenderá rumbo a Asunción el próximo martes 16 de junio y se mantendrá hasta el miércoles 17. Allí sostendrá una reunión bilateral con el presidente Santiago Peña, además de participar en actividades protocolares y de carácter económico.

Durante su visita, el jefe de Estado se referirá a los avances y compromisos asociados al Corredor Bioceánico Vial, proyecto que busca fortalecer la integración de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile a través del desarrollo de infraestructura vial, el fomento del comercio y la promoción del turismo.

La delegación de Boric estará compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; de Economía, Nicolás Grau; y de las Culturas, Carolina Arredondo. Además, se extendió una invitación a todos los gobernadores regionales y parlamentarios de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Según un comunicado emitido por Presidencia, hasta ahora han confirmado el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal; los senadores Jorge Soria (PPD), Esteban Velásquez (FRVS) y Luz Ebensperger (UDI); y los diputados Renzo Trisotti (IND), Yovana Ahumada (IND) y Catalina Pérez (FA).

La confirmación de esta última generó reparos en ciertos sectores, ya que su nombre todavía es vinculado al escándalo de Democracia Viva.

Cabe recordar que Pérez declaró en abril pasado, en calidad de imputada, ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Esto, por los millonarios convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación de su expareja, Daniel Andrade.

La defensa de la diputada ha insistido en reiteradas ocasiones que no intervino de ninguna forma en los traspasos de dinero, descartando un posible tráfico de influencias.

Sin embargo, la relación que tuvo con Andrade le significó estar un año suspendida de Revolución Democrática. Recién pudo volver a militar en el Frente Amplio tras la unificación de sus partidos a principios de julio.

Reacciones por la participación de Catalina Pérez

La diputada Yovana Ahumada, independiente del comité de Demócratas, señaló a BioBioChile que “entiendo, y quiero creer en aquello, que el Presidente ha hecho una invitación ampliada a los diputados y senadores de las regiones de Antofagasta y Tarapacá por el tema del Corredor Bioceánico”.

“Ahora, si es que acá hay una intención de descongelar a la diputada Pérez o de abrir un espacio sin que hasta el minuto se haya dado por finalizado el proceso que se lleva a cabo por parte de la Fiscalía, sería preocupante”, sostuvo respecto a la presencia de la frenteamplista.

En esa misma línea, agregó que “sería una muy mala señal que acá hubiese alguna invitación particular o individual. Yo me quedo con esta invitación extendida, atendiendo que hay una invitación transversal que no tiene la finalidad de darle ningún espaldarazo a la diputada Pérez”.

Por su parte, el senador Pedro Araya (PPD), quien no participará de la gira presidencial, indicó a este medio que “esta es una decisión que toma el propio Gobierno. En este sentido, se tiene que evaluar la pertinencia de que un parlamentario viaje o no conforme a los temas que se vayan a tratar en las giras”.

“En lo personal, no veo problema en que se invite a la diputada Catalina Pérez, toda vez que ella no se encuentra ni formalizada ni acusada (por el escándalo de los convenios). Está en pleno ejercicio de sus derechos parlamentarios y representando a la región de Antofagasta”, cerró.