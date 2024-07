El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó las declaraciones de la líder del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien sugirió que hay divisiones internas en el Partido Comunista, con una facción apoyando al Gobierno y otra en su contra, especialmente hacia el Ministerio del Interior. Estas críticas surgieron tras los cuestionamientos del PC al allanamiento en Villa Francia, donde se encontró un arsenal. Carmona respondió a Vodanovic calificando sus comentarios como imprudentes y faltos de respeto, destacando que ambos partidos forman parte de la alianza oficialista. Además, señaló que no es apropiado que la líder del PS intervenga en los asuntos internos del PC, insistiendo en la importancia de la unidad frente a las próximas elecciones de octubre.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó los dichos de la líder del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien dijo que “pareciera haber un Partido Comunista que está en el Gobierno y uno que está en contra del Gobierno, y a veces en particular contra el Ministerio del Interior”.

Esas declaraciones fueron entregadas en conversación con Cooperativa, y por este mismo medio respondió Carmona.

Las críticas de Vodanovic surgen a raíz de los cuestionamientos del Partido Comunista al Gobierno luego del allanamiento ocurrido en Villa Francia, donde se encontró un arsenal de armas y explosivos al interior de una radio comunitaria y un comedor “popular”.

Recordemos que el operativo generó duras críticas desde el conglomerado oficialista, especialmente de su timonel, Lautaro Carmona, quien acusó una “provocación” y un “montaje”, exigiendo a Tohá “plena transparencia”.

Carmona vs. Vodanovic

Al preguntarle por los dichos de Vodanovic, Carmona sostuvo que “me parece, a lo menos, falto de respeto e imprudente; nadie le ha dado categoría de politóloga entendida en el PC para sacar esas conclusiones, cuando hay una relación tan directa”, puesto que ambos partidos forman parte de la alianza oficialista.

A esto añadió que “el mismo lunes en la mañana ella asistió un rato a la mesa de los partidos políticos (oficialistas), y ni por asomo manifestó con qué PC se estaba encontrando, si con el A o el B”.

“Yo no haría eso (con el PS), porque lo considero una intromisión indebida en una política donde están todas las posibilidades de abrir intercambios y no promocionar, porque el daño queda hecho”, manifestó el líder del PC, recalcando además que “será debate de nuestros dirigentes qué es lo que debe hacer mejor el partido, y no vamos a necesitar de una asesoría externa de la presidenta del Partido Socialista”.

“Lo siento mucho, he tenido muy buenas relaciones con muchos dirigentes socialistas, pero nunca he tratado de intervenir en su orgánica, en su dinámica o sus discusiones”, sin embargo, cree que Vodanovic “tendría que hacer las precisiones del caso, referidas a cuáles son las conductas: si es en el campo sindical que los comunistas se portan de otra manera, si es en la bancada parlamentaria que tienen una conducta muy errática y distinta a la de otros parlamentarios”.

Finalmente, Carmona señaló que “no se puede abusar de la posibilidad de una entrevista para hacer afirmaciones que no son contribuyentes a una promoción de unidad, menos cuando necesitamos tanto transmitir mensajes que sean capaces de convocar a conductas comunes en las batallas que vienen”, como es el caso de las elecciones de octubre.