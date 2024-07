En declaraciones realizadas hoy, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la decisión de restringir el uso de celulares en siete colegios municipales de Las Condes durante el segundo semestre. Cataldo destacó la importancia de debatir el tema, señalando que se ha generado un protocolo ministerial y un proyecto de ley en discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El ministro enfatizó en la necesidad de abordar el uso de celulares considerando el desarrollo de los estudiantes, sugiriendo regulaciones según niveles de aprendizaje. Asimismo, mencionó la diversidad de enfoques a nivel internacional y llamó a no politizar el debate, sino enfocarse en mejorar los procesos educativos. Cataldo expresó disposición a colaborar con las autoridades locales en este proceso.

Durante la jornada de este lunes, se le consultó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por la decisión que se tomó en la comuna de Las Condes, donde se restringe el uso de celulares en siete colegios municipales durante el segundo semestre.

Respecto a esto, el secretario de Estado señaló que “nosotros hemos hecho instructivos respecto al tema. Hemos orientado a los sostenedores y a las escuelas para poder abordar la discusión sobre el uso de celulares, y es una discusión que yo creo que es muy pertinente”.

“Esto no está agotado ni está lejos de estar agotado. Al contrario, creo que se ha abierto una discusión en nuestro país que ha derivado primero en este protocolo del Ministerio de Educación, pero también en un proyecto de ley que en este minuto se encuentra en plena discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en primer trámite. Es decir, nos queda un largo trecho todavía por seguir debatiendo al respecto”, precisó el ministro.

Añadiendo que, “hasta ahora, la conclusión ha sido trabajar más bien en las regulaciones respecto al uso de celulares. Creemos que en determinados niveles de aprendizaje, en determinados niveles de edad, incluso, es recomendable no usar celulares en el contexto escolar”.

“Pero hay otro momento en el desarrollo de los estudiantes en el que puede ser una herramienta muy útil para complementar esfuerzos formativos. Permiten el acceso a información, permite el acceso a material audiovisual, permite el uso de herramientas tecnológicas, como por ejemplo, las calculadoras u otras cosas, que son herramientas que se usan para apoyar los procesos formativos de los estudiantes”, precisó el líder de la cartera de Educación.

“Punto de vista formativo”

“Por lo tanto, el debate sobre el uso de celulares no puede ser se usa o no se usa, se prohíbe y se castiga o no, sino que tiene que ver con cómo lo abordamos desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista del desarrollo emocional y socioemocional de los estudiantes, también cognitivo de los estudiantes. Y en función de eso, tomar las mejores medidas”, agregó Cataldo.

En este sentido, el ministro señaló que, “a nivel internacional, incluso, hay formas distintas en que este debate se ha resuelto. Hay países que lo han prohibido. Hay otros países que lo han regulado. Hay otros países que todavía no lo discuten. Estamos en pleno proceso”.

“Yo diría que ojalá, nuevamente, lo mismo que con el debate anterior, no usemos esto como una herramienta de campaña o de acciones que finalmente terminen accionando otro tipo de debate, sino que lo hagamos en función de la necesidad del desarrollo de nuestros estudiantes y de un mejor desarrollo de los procesos educativos en las escuelas”, indicó el secretario de Estado.

Uso de celulares en los colegios

Recalcando que “nosotros a eso estamos disponibles y es un debate que le queda todavía un buen tranco para seguir desarrollándose, al menos desde el punto de vista legislativo, que es el que va a terminar sancionando, legalmente, si es que se prohíbe o no el uso. Hasta ahora la discusión mayoritariamente ha ido en que se regule el uso, no que se prohíba”.

“Por lo demás, y aquí quiero ser también claro, vamos a pedirle a la Superintendencia que acompañe a la Municipalidad de Las Condes, también a nuestro Seremi. A nuestra Seremi le hemos pedido que acompañe esta conversación. Y lo digo en ese tono, que acompañe al municipio, porque si hay sanciones asociadas a esto, tiene que estar en los reglamentos internos de convivencia escolar y los tiempos para modificar los reglamentos ya ocurrieron”, señaló Cataldo.

“Entonces, nos interesa saber de qué manera compatibiliza con los reglamentos, los derechos y deberes de los estudiantes. Este anuncio, que yo solo lo conozco como anuncio, también espero interiorizarme un poco más toda la disposición nuestra a colaborar con la Municipalidad, con esta y con todas, para que esto sea un buen proceso y no sea un problema traumático para la comunidad educativa”, sentenció.