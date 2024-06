Contreras mencionó que no consideraron la dimensión política en la querella y afirmó que la candidatura de Desbordes no fue discutida en el proceso. La directora admitió que pudo ser un error no haber contemplado ese aspecto, pero duda de que hubiera cambiado la decisión del INDH al tenerlo en cuenta.

La directora del INDH, Consuelo Contreras, admitió que hubo un “error” al no considerar el ámbito político en la querella por tráfico de influencias que involucra al exministro de Defensa, Mario Desbordes, puesto que el exlíder de RN será candidato a alcalde por Santiago.

Recordemos que el pasado 5 de junio, Ciper reveló conversaciones de WhatsApp del exmagistrado Juan Antonio Poblete, quien se encuentra investigado por autorizar interceptaciones telefónicas.

Una de ellas era con Desbordes, la cual dejó entrever un presunto lobby para pavimentar el camino de María Teresa Letelier a la Corte Suprema.

Esta publicación llevó a que el INDH presentara la acción judicial por tráfico de influencias en contra de quienes resulten responsables, mientras que el expresidente de RN acusó a seis consejeros del organismo por posible prevaricación.

Directora del INDH y ámbito político de la querella

En conversación con Tolerancia Cero, Contreras recalcó que la candidatura de Mario Desbordes a la alcaldía de Santiago “no se tocó en ningún punto, no se tocó ni con los equipos técnicos ni en el consejo. Nada, no se dijo nada”.

En esta línea, la directora del INDH sostuvo que “no se discutió en absoluto, y de hecho en la sesión pasada vimos que habíamos cometido un error en no ampliar una visión a una cuestión más política porque no estaba en nuestro radar, para nada”.

Al preguntarle si fue un error no tener en cuenta la candidatura del exlíder de RN, Contreras señaló que “puede ser, puede que sí, puede que no, la verdad es que no lo he visto”.

Finalmente, al consultarle respecto a la decisión del INDH, si es que esta hubiese cambiado al considerar el panorama político, la líder del INDH dijo que “no lo sé, probablemente no habría cambiado” la situación.