Desde el Colegio de Profesores se refirieron a la querella que presentó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en contra de quienes resulten responsables por lo sucedido con el director del Liceo José Victorino Lastarria.

Recordemos que en el marco del Día del Estudiante, el pasado 23 de mayo, el director de dicho establecimiento terminó rociado en bencina. Ahora, junto con la acción judicial, Matthei apuntó contra el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

“Cuando nos mandan por la tómbola a alumnos que, a veces, han sido expulsados por violencia, por bombas molotov, en otros liceos, ni siquiera nos avisan que son alumnos problemáticos”, fijo.

Profesores acusan “aprovechamiento” de alcaldesa Matthei

Tras lo anterior, en voz de su presidente Mario Aguilar, el Colegio de Profesoras y Profesores calificaron como correcta las acciones legales presentadas por la jefa comunal de Providencia.

Aún así, el líder gremial criticó que Matthei “usa” la situación en búsqueda de reponer un sistema que calificaron como segregativo.

“Lo que no es correcto por parte de la alcaldesa Matthei es aprovecharse de una situación, que todos repudiamos, para pretender reponer un sistema que era absolutamente discriminatorio”, dijo Aguilar.

Agregando que “ella cuando habla de terminar con la tómbola, en el fondo, lo que quiere es poder seleccionar a la pinta de ella a los estudiantes que estudien en los colegios de Providencia y dejarle a las otras comunas los alumnos problemáticos”.

A la vez, el líder docente complementó que “eso no es justo, porque cuando usted rechaza, cuando no acepta la matrícula o cuando discrimina por cualquier criterio a un estudiante, él se va a otro lado y lo justo es que el sistema público de educación y también el particular subvencionado, se haga cargo de todo tipo de estudiantes”.

Acto seguido, Aguilar señaló que “es fácil cuando tienes la posibilidad de seleccionar y discriminar por distintos criterios y dejas solamente alumnos de un determinado perfil, que ese sostenedor, en este caso la alcaldesa, quiera para sus colegios”.

Finalmente, sostuvo que “la educación debe atender a todos los estudiantes, ese alumno que ella no quiere recibir, finalmente va a ir a otro liceo, a otra comuna que sí va a tener que hacerse cargo”.

“El derecho a la educación es para todos y todas las personas, no puede pretender la alcaldesa tener estudiantes totalmente a la pinta de ella, mientras otras comunas se deben hacer cargo de los estudiantes que ella no quiere recibir”, cerró.