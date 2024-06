Luego que se diera a conocer la querella del INDH en contra de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, y el exministro de Defensa, Mario Desbordes, este miércoles una consejera de este organismo reveló los “presionaron” para que se pronunciaran por este tema.

Según se conoció ayer, esta acción judicial es por el delito de tráfico de influencias, tras la filtración de una serie de mensajes en WhatsApp, que revelan un supuesto lobby a favor de la magistrada.

Recordemos que de acuerdo a un reportaje de Ciper Chile, el exsecretario de Estado apareció en una serie de chats con el exmagistrado Juan Antonio Poblete –involucrado en el “Caso escuchas telefónicas”-, quien pidió favorecer el nombramiento de Letelier en el máximo tribunal del país.

Querella del INDH por tráfico de influencias

La querella del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue ingresada al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, sin embargo, no contó con todos los votos a favor. Obtuvo abstenciones por parte de dos consejeros: Ignacio Covarrubias y Beatriz Corbo.

En este sentido, según consignó El Mercurio, Corbo comentó que su abstención se explica porque “nos mandaron la querella el viernes con carácter urgente, sin ninguna información de contexto ni nada”, sumado a que el domingo “nos presionaron para que nos pronunciáramos, ya que los plazos iban a vencer y yo me abstuve ese día por no contar con ningún antecedente, lo que me parecía una falta de seriedad”.

En tanto, el lunes, la dirección del INDH pidió un cambio de tabla “y se presentaron por parte del director jurídico los antecedentes del caso”.

Cabe mencionar que Corbo ya había votado y señaló que “no podía modificar su voto”.

“Una vez que yo señalé la justificación a mi abstención, la que había mandado por escrito, se nos dijo que el lunes en la mañana se había enterado de que los plazos judiciales habían variado, lo que abría un espacio para que el consejo se formara una opinión más acabada”, indicó la consejera.

“Esto no debió haberse hecho de esta manera, porque los consejeros fuimos sometidos a una presión innecesaria”, comentó Corbo a los demás.