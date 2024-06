La querella del INDH contra Mario Desbordes que pone en duda independencia del sistema judicial

Han aumentado las acusaciones de tráfico de influencias y opacidades en el sistema de nombramiento de jueces y juezas en el sistema judicial. De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella contra Mario Desbordes (RN) por presunto delito de tráfico de influencias en el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier.

Todo comenzó en abril del 2023, cuando se le requisó el teléfono al exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiafo, Juan Poblete, en medio del caso por escuchas telefónicas del Ejército al periodista Mauricio Weibel y militares que denunciaron corrupción y abusos en cuarteles de la institución.

En ese contexto, hace algunos días, Ciper reveló que se conocieron chats entre Poblete y el candidato de Chile Vamos para las elecciones de Santiago y exministro de Defensa, Desbordes, para que este influyera en el nombramiento de Letelier y su posterior ratificación en el Senado.

Querella del INDH contra Desbordes

Frente a esta situación, el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella contra Mario Desbordes y María Teresa Letelier, por el presunto delito de tráfico de influencias.

La directora del INDH, Consuelo Contreras, argumentó que “el consejo el instituto consideró de suma gravedad la falta de independencia de los tribunales (…) Los casos de derechos humanos requieren de la independencia de jueces y tribunales”.

En tanto, el Ministerio Público también abrió una investigación. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, aclaró que esta no es por tráfico de influencias, sino que por el presunto delito de violación de secreto.

“La Fiscalía Centro Norte decidió separar investigaciones, en consideración de nuevos antecedentes que habrían surgido del informe policial. Esos antecedentes podrían eventualmente ser constitutivos del delito de violación de secreto”, dijo.

“El INDH saliéndose de todo su marco legal”

Ante estas acusaciones, el expresidente de Renovación Nacional acusó que “la Fiscalía de la fiscal Chong tiene un informe hace más de un año, que no tiene ninguna connotación especial, pero se lo entrega a Ciper, que le da esta connotación negativa a un hecho de mi actuar, que no la tiene, no hay ninguna infracción legal. Y ahora, el INDH saliéndose de todo su marco legal, anuncia querellas”.

En la misma línea, el partido Renovación Nacional acusó una operación política de desprestigio orquestada por el Partido Comunista.

Pese a ello, el académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Cristián Riego, explicó que “dado que estos delitos afectan un valor fundamental de los derechos individuales, como es la independencia de los jueces, uno podría sostener que tiene las facultades para hacerlo”, respecto a las facultades del INDH.

Por el contrario, Mario Vargas, abogado penalista y quien presentó un recurso para evitar que Fiscalía entregue al Consejo de Defensa del Estado los chats de Luis Hermosilla, aseguró que “la ley que crea el INDH establece expresamente que es lo que pueden hacer, y no. Obviamente la querella que están interponiendo está totalmente vedado. El INDH está actuando en contra la ley y la constitución”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.