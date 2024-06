Tras las elecciones primarias desarrolladas el pasado domingo, ya están definidos los candidatos y candidatas que estarán en la papeleta del próximo 27 de octubre cuando se lleven a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2024.

Chilenos y chilenas deberán elegir alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, en una instancia que se espera tenga mayor participación de quienes estén habilitados a votar, pues este 9 de junio solo un 6,19% del padrón acudió a los comicios.

Sin embargo, hay quienes no podrán ser considerados para estas elecciones. Se trata de 144.690 personas que, según el art. 31 bis de la Ley N°18.556, son mayores de 90 años y/o no cuentan con documento de identidad vigente por no haber obtenido o renovado su cédula o pasaporte en los últimos once años y, junto con lo anterior, no han votado en los últimos dos procesos electorales.

Puede revisar la nomina en la página del Servel y a continuación:

Quienes estén en la nómina y deseen reclamar ante el Servicio Electoral, pueden hacerlo hasta el lunes 24 de junio, también pueden realizar el trámite familiares de quienes hayan sido excluidos.

El reclamo debe tener los antecedentes suficientes y se puede ingresar presencialmente en las direcciones regionales del Servel o por medio de un correo a reclamos90@servel.cl.