Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el aborto legal genere una parálisis legislativa en la relación con la oposición, tras recibir críticas de diputados de diversos sectores, incluyendo la Democracia Cristiana. Vallejo aseguró que no cree que la oposición vaya a bloquear el trabajo legislativo por esta diferencia y señaló que temas como aumentar las pensiones o avanzar en seguridad no deberían ser descartados por la discusión sobre el aborto legal, considerando que la oposición no llegaría a poner en riesgo otras prioridades de la gente.