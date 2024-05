La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, cuestionó la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) debido a los cuantiosos recursos que implica, manifestando su postura durante un evento de apoyo a Sebastián Sichel en Ñuñoa. A pesar de las críticas internas y externas, incluyendo la del Partido Socialista, el Gobierno planea presentar una iniciativa en septiembre para abordar la situación de los deudores del CAE. Matthei destacó que el CAE fue reformulado por el Gobierno de Sebastián Piñera, señalando que ahora no se paga más del 10% de lo que se gana, con una tasa de interés significativamente más baja. La alcaldesa resaltó que el CAE tiene un costo de 11 mil millones de dólares, equivalente a 250 teletones, y planteó la pregunta a los chilenos sobre si prefieren destinar esos recursos a seguridad ciudadana.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), apuntando a los millonarios recursos que implica.

Así lo aseguró tras una actividad realizada la mañana de este viernes en apoyo a la candidatura de Sebastián Sichel al Municipio de Ñuñoa.

Recordemos que el Gobierno presentará en septiembre próximo una iniciativa que aborde la situación de los deudores del Crédito con Aval del Estado, aunque ahora ha evitado hablar de condonación.

Esto último, en medio de duras críticas, incluso desde el interior del oficialismo, como la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien acusó un “ofertón electoral”.

En esa línea, la alcaldesa Matthei sostuvo que “el CAE fue fuertemente reformulado por el Gobierno de Sebastián Piñera”.

“Hoy día el CAE no se paga más del 10% de lo que se gana, la tasa de interés bajo muy fuertemente. Si usted no tiene ingresos, no corre la deuda y por lo tanto el CAE hoy día es totalmente distinto que el CAE original”, sentenció.

“Yo lo único que le puedo preguntar a los chilenos… 11 mil millones de dólares vale (el CAE), esos son 250 teletones para que la gente sepa”, indicó Matthei.

“Yo le pregunto si prefieren que se gaste en seguridad ciudadana”, reflexionó la alcaldesa de Providencia.