El exministro de Educación, Sergio Bitar, cuestionó duramente al Gobierno por la propuesta para condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Recordemos que en los últimos días el tema del CAE se ha tomado la agenda, ante el proyecto que presentará el Gobierno en septiembre próximo.

Si bien desde La Moneda han intentado bajarle el perfil, evitando dar mayores detalles de la iniciativa, igualmente han surgido cuestionamientos, especialmente por su financiamiento.

Al respecto, el exministro Bitar, quien fue el encargado de echar a andar el Crédito con Aval del Estado (CAE) cuando era titular del Mineduc en 2005, fustigó el cambio de discurso del Gobierno.

“La propuesta que hicieron evidentemente fue una propuesta mal estudiada, sin entender cuál era el problema, sin medir la magnitud del tema y, por lo tanto, arriesgando la inviabilidad y el no cumplimiento”, señaló en entrevista con Cooperativa.

En ese sentido, Bitar aseguró que “la interpretación que hizo el Frente Amplio (del CAE) está totalmente equivocada: lo transformaron en una suerte de mito, en que todo era malvado, y han caído en su propia trampa”.

“Lo que plantearon no se puede hacer, no solo porque no hay recursos, (sino que) porque siempre tendrá que haber crédito, porque Chile no está en condiciones -sin una reforma tributaria- de financiarlo todo”, concluyó.