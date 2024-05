En el contexto del debate sobre el rol de la justicia militar en Chile y teniendo en cuenta el lamentable caso del conscripto Franco Vargas, que murió tras una marcha en Putre, la bancada de diputados y diputadas socialistas cuenta con dos proyectos de ley destinados a reformar este ámbito legal en el país.

El primer proyecto busca reducir la jurisdicción militar y modificar el Código de Justicia Militar, para así limitar su aplicación a delitos militares cometidos por uniformados en servicio activo.

El objetivo es democratizar y ajustar la jurisdicción militar a estándares jurídicos, liberales y humanos.

Por otro lado, el segundo proyecto pretende restringir la competencia de los tribunales militares, proponiendo que los delitos comunes cometidos por castrenses sean juzgados por tribunales ordinarios, derogando disposiciones que permiten la competencia militar en casos de coautoría de civiles y militares.

Esto serviría para reorganizar los tribunales militares con jueces letrados profesionales, desvinculados de las Fuerzas Armadas y alineados con estándares de derechos humanos internacionales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Justicia militar

Daniel Melo, jefe de la bancada PS, afirmó que “pastelero a tus pasteles. La justicia militar sólo para delitos militares cometidos por militares en el desempeño de sus funciones”.

“Estos proyectos permiten garantizar una mayor imparcialidad y transparencia en los procesos judiciales. Se busca alinear a los tribunales militares con estándares internacionales de derechos humanos (…)”, sostuvo el parlamentario.

El diputado y miembro de la comisión de Defensa, Tomás de Rementería, indicó que “(…) no puede ser que, ante efectivos no permanentes de las Fuerzas Armadas, en situaciones que no tienen que ver con funciones militares, tengan que ser los tribunales militares con todas las desventajas que esto tiene para las dos partes, los que lleven el caso”.

Recalcado que “es por eso que me parece un avance significativo de la bancada socialista; que hemos trabajado para avanzar con eso y espero que pueda avanzar rápido la comisión de Defensa”.