El padre del menor de edad, miembro de una reconocida familia illapelina, habría recibido, la noche del lunes, una videollamada en la que un sujeto aparecía con la cara cubierta junto al adolescente, solicitando la suma de dinero. Las autoridades policiales, no quisieron referirse al tema.

Un dramático hecho tiene conmocionada a la comuna de Illapel, luego que un reconocido empresario minero revelara a las autoridades el secuestro de su hijo de 16 años, el cual, hasta el cierre de esta edición, no había sido encontrado.

De acuerdo a antecedentes preliminares, alrededor de las 21:00 horas del lunes, el hombre, de 58 años y perteneciente a una familia tradicional de la capital provincial del Choapa, recibió una videollamada en la que aparecía su hijo, acompañado por un individuo con el rostro cubierto, quien le comunicó que el adolescente estaba secuestrado y exigía una suma de $150 millones para su liberación.

Inmediatamente después de esta llamada, el padre contactó a Carabineros de Illapel.

Así lo confirmó el mayor Ramón Palma, comisario de la Cuarta Comisaría de dicha ciudad, quien, en entrevista con Mi RadioTV, explicó que este es un procedimiento de relevancia y como institución deben ser cuidados con la información para resguardo de las víctimas.

“Un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier antecedente que pueda aportar”, señaló el oficial.

Palma confirmó, además, que el secuestro habría ocurrido en la comuna de Illapel, descartando versiones que apuntaban a que la situación se había generado en Santiago.

Familiares de adolescente secuestrado en Illapel confían en labor policial

Según pudo indagar El Día, el joven había asistido el día lunes de forma normal a su establecimiento educacional y tras cumplir su jornada, se habría dirigido a su hogar, desde donde salió pasada las 17:30 horas para efectuar unas compras.

A partir de ese momento sus familiares perdieron su rastro hasta el momento en que su padre recibió la videollamada.

Mientras tanto, sus familiares y cercanos no han querido entregar mayores detalles de los hechos y esperan tener lo más pronto de vuelta al adolescente.

Y si bien sostienen que es un tema que los tiene muy mal y que la alta suma de dinero solicitada es compleja, confían en el accionar policial y que el adolescente pueda volver a su hogar.

Personal especializado de la PDI indaga secuestro del adolescente

Siguiendo las instrucciones del fiscal de turno, un equipo especializado de detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de Santiago, asumieron la investigación del caso, que hasta el cierre de esta edición no había tenido resultados positivos como tampoco detenidos.

Tanto desde Fiscalía como desde la Policía de Investigaciones señalaron que no era posible entregar una información más detallada. Esto, para no entorpecer las indagaciones que se estaban llevando a cabo durante la jornada de ayer.

Sí se pudo establecer que como una de las primeras diligencias estaban solicitando las cámaras de los lugares cercanos donde se produjo el hecho con el objetivo de ver la dinámica del delito.

Autoridades por secuestro en Illapel: “Lo más responsable es no especular”

Quien justo se encontraba en la comuna de Illapel, participando en una actividad, era el delegado presidencial Rubén Quezada, quien abordó el hecho, señalando que no deben hacerse hipótesis sobre el secuestro.

“Mientras se mantenga en curso y hasta no tener hipótesis claras respecto a los hechos, lo más responsable es no especular, ni menos intentar instalar verdades a priori”, dijo.

“Esperamos que se trabaje con la mayor celeridad para esclarecer esta situación, y que la comunidad pueda tener información precisa basándose en los resultados de la investigación”, manifestó Quezada.

Por su parte, desde el municipio illapelino manifestaron, a través de un comunicado, que “esta situación conmocionó a nuestra comunidad, generando preocupación entre los vecinos y vecinas”.

“Como municipalidad estamos preocupados de esta dolorosa situación y, tal como ha ocurrido en otros procedimientos, estamos colaborando con las policías, conforme a nuestras competencias”, se señala en el escrito, agregando que es relevante “tener presente que es labor de las policías desarrollar los procedimientos y acciones respectivas frente a estos delitos de alta connotación social”.

“Por lo anterior, hacemos un llamado a respetar los canales y procedimientos que se están desarrollando, para que las instituciones y organismos involucrados puedan realizar los procedimientos de forma adecuada”, indicaron desde la administración municipal.

Conmoción en Illapel por secuestro de adolescente

Lo cierto es que en la comuna de Illapel el secuestro ha causado gran impacto, considerando que el adolescente es nieto e hijo de reconocidos empresarios que, incluso, han incursionado en la política local.

Además, el joven es estudiante del colegio San Ignacio Loyola de Illapel, cuya comunidad educativa se encuentra preocupada por la situación que está viviendo el menor.

Para la concejal illapelina, Janet Araya, que este tipo de situaciones delictuales se estén dando en la comuna es más que preocupante.

“Nos encontramos viviendo un delito de connotación pública, que sin duda debe tener a la familia golpeada psicológica y emocionalmente”, manifestó la concejal.

En ese sentido, Araya aseveró que este hecho ha impactado de forma muy dura a la comunidad illapelina.

“Se sienten conmocionados y aterrados. No estamos acostumbrados a este tipo de delitos gravísimos. Esto no quiere decir que Illapel estaba libre de hechos delictuales, pero hoy, sin duda, esto ha cambiado el diario vivir de la ciudadanía illapelina. Esto alteró nuestro funcionamiento psíquico”, sostuvo la edil.

Una visión similar tiene el consejero regional, Cristian Rondanelli, quien aseveró que, con este caso, los habitantes de las comunas del Choapa se sienten en un estado de vulnerabilidad enorme.

“No solo lo que está ocurriendo con este secuestro, sino que también con lo que ocurrió en los días de Fiestas Patrias, pues una familia al llegar a su casa es recibida a balazos por delincuentes que estaban robando en ella”, sostuvo el consejero.

En ese sentido, Rondanelli es tajante en señalar que existe un sentimiento de temor en las familias de Illapel ante estos graves hechos.

“Esto no se puede normalizar. Los hechos ya no son aislados, pues se está transformando en una constante y cuando esto ocurre se necesitan acciones mayores y tener un plan que aborde este tipo de delitos en toda la región. Esto va de la mano con cómo ha proliferado el narcotráfico en las zonas rurales de Coquimbo. Acá se tiene que realizar un plan concreto y hasta ahora el delegado presidencial no ha presentado ninguna propuesta en esa línea”, señaló el consejero.