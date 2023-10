Esta tarde la Sala del Senado dará cuenta del veto a la Ley de Usurpaciones, que pasará a la Comisión de Seguridad del Senado este miércoles para que comience su tramitación.

El Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, describió el trámite señalando que tanto la comisión como la mesa tendrán espacio para ‘recalificar’ técnicamente las observaciones del Presidente de la República.

En el Partido Comunista, reconocen que están evaluando algunos elementos del veto.

Su Presidente, Lautaro Carmona, enfatizó en que están de acuerdo con gran parte de las observaciones: La duda se mantiene en la opción de definir multa o cárcel para la llamada ‘toma no violenta’.

Pese a reiterados puntos de la oposición durante estas últimas 72 horas, el ministro SEGPRES, Álvaro Elizalde, precisó que la idea de la ‘toma no violenta’ no fue inventada por el ejecutivo y que además de existir en el Código Penal hace casi 150 años, no fue modificada en ningún momento de la tramitación.