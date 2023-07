Este miércoles, a las 07:00 horas, el Colegio de Profesores inició un paro por 24 horas, emplazando al Gobierno a responder sus demandas, no descartando extender la movilización.

Así lo aseguró el presidente del Magisterio, Carlos Díaz, quien aseguró que ya está programada una segunda movilización para la próxima semana por 48 horas, lo que incluye un viaje a Valparaíso para el próximo miércoles.

“Nos parece importante que los diputados y senadores tomen parte de lo que hoy día está ocurriendo con la educación en nuestro país”, enfatizó el dirigente.

No obstante, advirtió que “de no haber respuestas concretas, de no haber un llamado del Ministerio, pero por sobre todo, respuestas satisfactorias a nuestras demandas, ya nos preparamos para el paro de los días 2 y 3 de agosto y también posteriormente para el paro indefinido”.

“Insistimos, hoy día es el Gobierno, es el Ministerio de Educación, quien tiene que responder y tiene que dar respuestas satisfactorias a los ocho puntos que estamos planteando”, dijo el representante del Magisterio.

Según sostuvo el dirigente, entre los puntos más importante tiene que ver con implementar cambios a la jornada escolar completa, abordar la violencia al interior de los establecimientos, el agobio laboral docente, reparar la deuda histórica y el pago del bono al retiro a los profesores que se adeuda desde 2018.

“Tenemos hoy día profesores con setenta y un años de edad todavía haciendo clases en las escuelas”, criticó. En esa línea, apuntó a “resolver la problemática del sistema de financiamiento de la educación pública que hoy día tiene profesores sin sueldo o con el cuarenta por ciento de su sueldo”.

“Todos estos temas son puntos que están planteados en el programa de gobierno del presidente Boric, por eso el día de hoy iniciamos nuestra paralización a lo largo de todo el país”, expuso.

Por lo mismo, justificó su presencia frente a La Moneda “para recordarle al presidente Gabriel Boric que cumpla su palabra, que efectivamente resuelva lo que planteó en su programa de gobierno que iba a resolver respecto de la educación”.

Asimismo, recordó que “el propio presidente Boric con muchos de los ministros que hoy día están en el Gabinete, con muchos personeros que están hoy día en el Gobierno, marchamos por las calles de Santiago, por las calles de Valparaíso, en muchas ocasiones precisamente exigiendo los cambios profundos que hoy día estamos planteando”.

“Por tanto, un mínimo de coherencia no parece por parte del presidente Boric es avanzar en cambios profundos, porque también él formó parte de este gran movimiento por una mejor educación en Chile”, cerró.