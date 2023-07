"Mintió y una persona que miente una vez puede mentir dos veces”, dijo el diputado Andrés Jouannet para referirse al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. En esa línea, confirmó que están estudiando si existen fundamentos o no para presentar una acusación constitucional contra el fundador de Revolución Democrática.

El diputado militante de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, se refirió nuevamente a una posible acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En ese contexto es que comentó que, con un grupo de abogados, están estudiando si una AC contra el fundador de Revolución Democrática tiene o no asidero.

“Si tiene yo voy a hablar con los abogados, vamos a pedirle a los abogados de las distintas bancadas, que lo estudien para que efectivamente esto pueda ocurrir”, dijo.

Lo anterior, agregando que cuando el ministro Jackson (RD) era “un joven diputado, según la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, mintió y una persona que miente una vez puede mentir dos veces”.

En la misma línea, envió un mensaje al titular de Desarrollo Social. “Tiene que explicarle al país por qué no dejo ingresar él a los funcionarios de la PDI, el primer día que fueron a buscar los antecedentes de un caso que yo había presentado”, dijo el diputado Jouannet.

Lo anterior “porque si no fue él, quiere decir que él no está liderando el Ministerio de Desarrollo Social. Siempre tiene excusas, pero quien se excusa se acusa”.

¿Y cuándo va a asumir la responsabilidad él”, planteó Jouannet sobre Jackson

En cuanto al robo que afectó recientemente al Ministerio de Desarrollo Social, el parlamentario planteó: “¿Usted me va a decir que a las 6 de la mañana no sabía que habían robado la noche anterior? Entonces ¿qué ministro tenemos? Entonces quiere decir que es un ministro que no le importa su ministerio”.

“Siempre otros tienen la culpa, siempre otro es responsable ¿y cuándo va a asumir la responsabilidad él del daño que le está haciendo al Gobierno, al Presidente, al país?”, agregó.

Consultado por cuál sería la infracción que motive una acusación constitucional contra Jackson, el militante de Amarillos por Chile respondió que “eso es lo que estamos estudiando y, de forma muy responsable”.

“La conversaremos con los abogados de las distintas bancadas para que esto prospere y sino, lo vamos a decir la misma forma y lo interpelaremos no más”, afirmó.

Finalmente, consultado el rechazo a otras acusaciones constitucionales presentadas contra ministros del presidente Gabriel Boric, Jouannet sostuvo que “esta puede ser distinta porque, más que mayorías, acá tenemos que tratar de ver si las cuestiones tienen fundamentos o no”.

“En esto hay que ser serios, aquí claramente tenemos un ministro que esconde algunas cosas o no dice la verdad”, concluyó.