Este lunes se dio a conocer el WhatsApp que recibió la diputada Yovana Ahumada (comité Social-Cristiano), donde es alertada sobre los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.

“Hola Diputada Yovana, me conseguí su contacto por la desesperación que tenemos por la forma en que hemos sido amenazados por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, quien se jacta de ser amigo personal de la diputada Catalina Pérez, que además es vicepresidenta de la Cámara de Diputados”, se lee en el mensaje que le llegó a la parlamentaria.

Recordemos que Democracia Viva fue el primer caso que destapó los traspasos entre el Estado y las fundaciones. Esto llevó a que se desvinculara al seremi Carlos Contreras, quien hizo el convenio con el representante de la corporación, Daniel Andrade, expareja de la diputada Pérez (RD).

El WhatsApp que fue enviado a Ahumada también decía que “son tantas las irregularidades que hemos denunciado, y por eso estamos siendo maltratados y perseguidos. Por ejemplo, el convenio entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva, una entidad de Santiago, sin experiencia en el área, y que fue contratada por el solo hecho de estar conectada directamente con el partido Revolución Democrática, pues su dueño es pareja de la diputada Pérez”.

“Le hacemos llegar toda la información de respaldo, para que pueda ver que es cierto, y nos apoye, porque necesitamos llegar al Ministro para que tome cartas en el asunto, de otra forma no podemos parar con el maltrato y la corrupción”, continúa el mensaje.

Así también advirtieron a la diputada Ahumada que “si se da cuenta, este señor Andrade, a la fecha de la firma de convenio, era funcionario del Ministerio de Obras Públicas y luego asesor del subsecretario de Defensa”.

Democracia Viva

Al ser consultada sobre si esta denuncia es de funcionarios del Minvu que reciben presiones y malos tratos por el entorno del exseremi, la diputada dijo que “sí, exactamente. Esto venía en el mensaje del día 5 de junio, es decir, los trabajadores ya habían hecho, habían levantado la voz para poder ser escuchados con la situación que estaba ocurriendo en esa Seremía desde Antofagasta, la Seremía de vivienda, y lamentablemente no habían sido escuchados”.

“Me envían este mensaje para poder avanzar y es lo más importante, por lo cual yo en realidad tomo la decisión también de oficiar”, precisó Ahumada, añadiendo que de ahí nace “la persecución y el maltrato que estaban viviendo los trabajadores por denunciar esta irregularidad que estaban pasando en la Seremía de Vivienda en la región de Antofagasta”, precisó Ahumada.

“Lo dije y ellos también lo dicen de manera clara. Era el exseremi, el señor Carlos Contreras”, indicó la legisladora.

El WhatsApp que alertó a Ahumada

Respecto a cómo le llegó este mensaje, la congresista explicó que “llega a través de un WhatsApp de manera directa y además con los respaldos, por lo cual después del análisis nosotros hacemos acuso de recibo y enviamos el oficio”.

Tras preguntarle por qué no informó los antecedentes en su momento, si los tenía de un principio, Ahumada dijo que: “Primero, porque necesitábamos saber efectivamente qué es lo que estaba ocurriendo en la Seremía y, además, porque también ellos tenían la solicitud del resguardo. Eso es lo que yo he hecho hasta el minuto, no he dado nombres, pero hoy día, y es de público conocimiento, la situación de que estaban viviendo los trabajadores, esto además está en el correo que fue enviado a la exsubsecretaria”.

“Hoy día estamos viendo en qué minuto llega mi oficio para tener la fecha de recepción y desde ahí cuadrar las fechas, ya que hemos visto que varios se han enredado con la fecha y el proceso que partió con los oficios y, perdón, con el correo de los trabajadores”, manifestó la diputada.

Diputada Catalina Pérez

Con relación a si la diputada Catalina Pérez habría ejercido presiones y malos tratos a los funcionarios, Ahumada dijo que “eso lo desconozco. Lo único que dice el mensaje es que efectivamente esto ocurrió, más bien que se nombra a la diputada Catalina Pérez porque estaba relacionada de manera directa con el exseremi”.

“Yo creo que el Presidente ha hecho en reiteradas oportunidades el llamado a proteger los derechos humanos de todas las personas. Y hoy día lo que les exigimos es al Presidente que tome las acciones necesarias para proteger la integridad, la seguridad de estos trabajadores que hasta el día de hoy no reciben ningún llamado ni preocupación por ello”, señaló la diputada exPDG.