La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, una indicación al proyecto de infraestructura crítica para que se incluya el tema fronterizo.

Estas declaraciones las dio en medio de la discusión de la prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, tanto para la región de La Araucanía como las provincias de Arauco y Bío Bío, el cual se aprobó con 86 votos a favor.

“Producto de las conversaciones que hemos tenido, pero incluso antes que se llegue al acuerdo transversal, el Ejecutivo tiene ya lista una indicación al proyecto de infraestructura crítica”, señaló la ministra del Interior.

En esta línea, Tohá explicó que lo que van a hacer es que “en lugar de transformar infraestructura crítica en una especie de Estado de Emergencia más suave o algo por el estilo, tener una legislación propiamente dedicada a proteger la infraestructura crítica”.

Así también comentó que esto se hará “con una figura de orden de las fuerzas militares o las fuerzas de seguridad, a cargo de un sistema similar al que se ocupa cuando hay elecciones. No vamos a instalar un Jedena (Jefe de la Defensa Nacional), sino un jefe de las fuerzas que va a hacerse cargo de las fuerzas, sin restricción a las garantías constitucionales”.

Instalaciones fronterizas

“No hace falta restringir las garantías constitucionales para proteger la infraestructura crítica. Y dentro de la infraestructura crítica vamos a considerar las instalaciones fronterizas y las rutas fronterizas“, precisó la secretaria de Estado.

La exalcaldesa de Santiago dijo además que esto “va permitir tener apoyo militar cuando sea necesario, como tienen la mayoría de los países democráticos y desarrollados del mundo, de manera mucho más eficaz de lo que tenemos hoy. Sin necesidad de recurrir a un Estado de Emergencia, que no nos parece una medida adecuada, no nos parece proporcionada, no nos parece que ataque donde está realmente el problema que requiere presencia militar, que es el control en la frontera. Por esa vía vamos a resolver ese asunto”.

Finalmente, Tohá dijo en la Sala que irá esta semana al norte del país, mientras dio cuenta del control fronterizo de la migración irregular.