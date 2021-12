José Antonio Kast volvió a poner sobre la mesa la denuncia de acoso contra Gabriel Boric, luego que la involucrada afirmara que existió un "aprovechamiento inescrupuloso y violento" del caso por parte del candidato del Frente Social Cristiano. "Yo jamás he acosado a nadie", se defendió Boric.

Un nuevo encontrón se vivió entre los candidatos a La Moneda, José Antonio Kast y Gabriel Boric, por el presunto acoso que habría cometido este último.

En el último bloque del debate presidencial de Anatel, el abanderado del Frente Social Cristiano interpeló a su adversario por este tema, que ya sacó chispas el viernes pasado.

—Te demoraste 9 años en reconocer una situación lamentable de acoso. (…) ¿Cuántas cosas más no sabemos de ti, Gabriel, y que nos vamos a ir enterando a medida que se te vaya pillando? —preguntó Kast.

—No se puede instrumentalizar a las mujeres para una causa en la que, más encima, no crees. Las mujeres de Chile tienen claro la amenaza y el peligro que tú representas para ellas, para sus derechos, para sus avances. Candidatos de tu partido incluso insinúan la posibilidad de quitarles el derecho a voto —contestó Boric.

Cabe recordar que este domingo, la mujer involucrada en este caso publicó un comunicado para referirse al tema. En el documento, acusó un “aprovechamiento inescrupuloso y violento” del comando de Kast.

—Yo jamás he acosado a nadie. Eso ha sido así reconocido —dijo el representante de Apruebo Dignidad.

—¿Y por qué pediste perdón después de 9 años? —replicó Kast.

—Tal como te dijo la misma persona involucrada, no está disponible para que utilices un caso de estas características para tratar fines electorales —concluyó Boric.