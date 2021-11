La candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC) y el Nuevo Pacto Social (la ex Concertación), Yasna Provoste, volvió a disparar contra su rival de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el Partido Comunista (PC) por la situación de Nicaragua.

Todo nace por una declaración firmada por el PC donde se critica al Gobierno de Chile por no reconocer las elecciones presidenciales donde ganó Daniel Ortega en el país centroamericano, donde sus opositores fueron puestos tras las rejas.

Ante ello, Boric se desmarcó de esa posición y condenó lo que ocurre en Nicaragua, e incluso desde el mismo PC desconocieron que la declaración haya sido visada por la directiva.

Provoste, en conversación con Canal 13, retomó el tema y apuntó contra Boric y el PC, partido que cataloga como el más poderoso dentro de Apruebo Dignidad (Boric milita en Convergencia Social del Frente Amplio).

“El partido más poderoso que apoya al candidato de la extrema izquierda, no cree en el apoyo irrestricto a los Derechos Humanos”, dijo Provoste.

Agregó que “yo no lo catalogo de un error, lo que me parece que es que forma parte de una negación permanente cuando las violaciones a los DDHH se están arrasando en dictaduras de izquierda. Hacen vista gorda… Lo que importa son los principios en que se sustenta, por lo tanto no puede haber ninguna duda en el apoyo irrestricto al principio de los Derechos Humanos. En Nicaragua se han violado los Derechos Humanos, nadie puede catalogarlo como una elección democrática teniendo a todos los adversarios detenidos”.

Críticas transversales

La respuesta de la candidatura de Boric no se hizo esperar. El vocero y diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, señaló al mismo canal que las declaraciones de Provoste “demuestran falta de memoria o demuestran desesperación”, ya que “gobernó con el Partido Comunista durante 4 años”.

Recordar que el PC formó parte de la Nueva Mayoría, pacto en que se transformó la ex Concertación para el segundo gobierno de Michele Bachelet.

En tanto, los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Gustavo Sanhueza, criticaron a la candidata DC señalando que “durante todos estos años no realizó ningún cuestionamiento al Partido Comunista, y aún más, actuaron conjuntamente en cada proyecto de ley que restringía las libertades de los padres para educación a los hijos”.

“Sin ir más lejos, Provoste y el PC se unieron para votar en contra cuando se tramitó el proyecto de ley que establecía sanciones a los actos de vándalos al interior de los establecimientos educacionales… Sin embargo, no se entiende ahora este repentino asombro de que el PC no cree en el respeto a los Derechos Humanos”, agregaron.