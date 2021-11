Una verdadera maratón se ha vivido en la Cámara de Diputados la jornada de este lunes, mientras el parlamentario Jaime Naranjo (PS) ha mantenido un discurso frente a la Sala por casi 6 horas con el fin de dilatar la sesión y lograr que Giorgio Jackson (RD) y Gonzalo Winter (CS) puedan dar su voto a favor al terminar con su cuarentena preventiva tras ser contactos estrechos del candidato presidencial del FA y PC, Gabriel Boric.

Este episodio, hizo recordar el vivido el 16 de abril de 2008, cuando la ex ministra de Educación, Yasna Provoste – ahora candidata a la presidencia por la DC – fue destituida de su cargo tras ser aprobada una acusación constitucional presentada por parlamentarios de derecha, lo que le impidió por cinco años ejercer cargos públicos.

En aquella ocasión, el diputado UDI, Enrique Estay Peñaloza viajó desde Temuco a Valparaíso en camilla para votar, pese a estar hospitalizado por una dolencia lumbar que lo tenía postrado.

En camilla y silla de ruedas

Estay cuenta que aún le pasan la cuenta por el episodio, que algunos catalogaron como “tongo”. “Todavía me queda el sentimiento amargo de que la gente creyera que fue un show, incluso hasta gente del lado de uno“, relató, según el medio, La Tercera.

Según el ex parlamentario, el día que tenía que votarse la acusación contra Provoste “me empezaron a llamar insistentemente de la presidencia de la UDI, no recuerdo si Jovino Novoa o Juan Antonio Coloma”.

En esa oportunidad, la presión pudo más. Finalmente Enrique Estay pidió el alta médica y viajó en avión hasta el Congreso en Valparaíso, donde entró en silla de ruedas y en andas por sus compañeros de bancada.

“Se produjo una escena humana: la Yasna me fue a saludar a mi silla. Me preguntó cómo estaba y le dije que como ves, pero vine a cumplir con mi obligación, y ella me contestó está bien, pero tienes que cuidarte, y regresó a su lugar”, recordó el ex diputado.