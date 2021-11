Este martes el comité parlamentario del Senado se volverá a reunir para definir exactamente en qué fecha se va a votar el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Si bien se esperaba que la reunión se realizara esta mañana a eso de las 09:00 horas, sin embargo esto no ocurrió, quedando la cita finalmente para las 15:15 horas.

El principal objetivo de esta reunión de las distintas bancadas del Senado, es llegar a un acuerdo para poner en tabla la ley de indulto para los detenidos del estallido social y el cuarto retiro.

Según fuentes de Radio Bío Bío, la fecha tentativa para votar la idea de legislar sería el próximo lunes 8 o martes 9 de noviembre, donde el proyecto necesita 26 apoyos.

De hecho, la propia presidenta del Senado, Ximena Rincón, aseguró que una de las principales razones por la que no pudo ser puesto en tabla es precisamente porque aún no se logra el acuerdo en la oposición, especialmente por las modificaciones que se le pretenden introducir.

“No depende de mí, depende del acuerdo de los comités. Yo no tengo problemas que se vote antes de la elección, creo que además sería bueno, pero no depende de mí”, acotó durante esta mañana.

“Mi intención es que lleguemos a un acuerdo que nos permita avanzar en estas materias, y para eso, primero tenemos que tener el acuerdo del comité de la fecha y segundo, tener acuerdo de cuáles son las materias que vamos a modificar en el proyecto”, señaló.

Respecto a su apoyo al proyecto, Rincón sostuvo que “va a depender de los acuerdos que tengamos para las indicaciones. Yo lo he dicho, yo no voy a rechazar en general, pero en particular hay una serie de indicaciones que espero se aprueben, sino se aprueban, yo voy a rechazar cada uno de esos capítulos”.

Un calendario apretado

Recordemos que la intención de un sector de la oposición es votar el proyecto del cuarto retiro antes de las elecciones del 21 de noviembre, por lo que es fundamental avanzar esta semana.

Pero además, hay que tomar en cuenta que durante la semana del 8 de noviembre podría tener que revisar la Acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, en caso que sea aprobada en la Cámara de Diputados.

A esto se suma las sesiones extraordinarias que se desarrollarán en el Senado por la Ley de Presupuestos 2022.

Por lo anterior, contando además la semana regional que aún no ha sido suspendida, es prácticamente imposible que el cuarto retiro sea tramitado en su totalidad antes de las elecciones.