El Campeonato Nacional 2024 está a las puertas de bajar el telón a su primera rueda, con Universidad de Chile encabezando la tabla de posiciones tras su agónica victoria ante Everton en Viña del Mar.

Gran parte de la fecha 15 se disputó el pasado fin de semana, donde destacó el citado triunfo azul, la sorpresiva derrota de Colo Colo ante Deportes Copiapó en el Monumental y la victoria de Coquimbo Unido sobre la UC en choque de ‘seis puntos’.

La primera rueda del certamen doméstico recién verá su finalización el próximo 10 de junio, ya que se deben disputar tres partidos pendientes en los próximos días.

Uno de esos compromisos definirá al ‘Campeón de Invierno’ del Campeonato, específicamente el cruce entre Coquimbo Unido y Palestino a jugarse el jueves 6 de junio en el Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’ (20:00 horas).

De ganar el cuadro ‘pirata’ llegará a los 33 puntos y se convertirá en el nuevo puntero exclusivo del torneo, superando por una unidad a los azules. El empate o la derrota aurinegra dejará a los de Gustavo Álvarez como los mejores de la primera rueda.

Los otros choques pendientes son los de Unión Española vs Unión La Calera y Ñublense vs Huachipato. Hispanos y cementeros chocarán el viernes 7 de junio en el Estadio Santa Laura (19:00 horas).

En tanto, los ‘Diablos Rojos’ de Chillán y los acereros chocarán el lunes 10 de junio en el Estadio ‘Nelson Oyarzún’ (19:00 horas).

Programación partidos pendientes del Campeonato Nacional

Coquimbo Unido vs Palestino, jueves 6 de junio, 20:00 horas. Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

Unión Española vs Unión La Calera, viernes 7 de junio, 19:00 horas. Estadio Santa Laura.

Ñublense vs Huachipato, lunes 10 de junio, 19:00 horas. Estadio ‘Nelson Oyarzún’.