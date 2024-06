Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un estudio revela que YouTube es una de las principales plataformas de propagación del negacionismo del cambio climático, identificando nuevos argumentos utilizados por los \'youtubers\' para promover esta postura. Según la investigación, se ha observado un cambio en los mensajes de los negacionistas, quienes ahora afirman que los impactos del calentamiento global serían beneficiosos, que las soluciones propuestas no funcionarán y que la ciencia climática no es fiable. Expertos advierten que estos mensajes buscan generar confusión y obstaculizar acuerdos para abordar la crisis climática, señalando que las plataformas como YouTube no están tomando medidas suficientes para moderar este contenido.