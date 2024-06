Francia se prepara para los Juegos Olímpicos de París 2024 sin estrellas mundiales como Mbappé y Griezmann en su selección de fútbol, liderada por Thierry Henry. La prelista de 25 jugadores podría evolucionar, pero jugadores de talla mundial, hasta el momento no asistirán. Henry bromeó sobre los rechazos que ha recibido al armar el equipo. La lista definitiva de 22 se anunciará el 3 de julio, y la competición comenzará el 24 de julio.

Sin estrellas mundiales en su casa, ese es el panorama que se le presenta a Francia a semanas de arrancar la fiesta multideportiva de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde su selección de fútbol que los representará no tendrá a cracks como Mbappé y Griezmann.

Fue el entrenador del equipo, Thierry Henry, quien en conferencia de prensa fue contundente al expresar que la nómina es una prelista de 25 jugadores y que esta puede “evolucionar, pero tenemos que dar una lista para que los jugadores puedan prepararse. No se cierra la puerta a nadie”.

Eso sí, Henry aseguró que en las conversaciones que han mantenido con el Real Madrid, posible futuro equipo de Mbappé, la negativa fue tajante sobre la posibilidad de permitir al delantero a acudir a los Juegos en su ciudad natal.

“Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas (…) No hubo negociación: llegas, pides, te dicen que no y te vas”, señaló ‘Titi’.

“No recibía tantos rechazos desde el instituto”

Eso sí, reconoció que no fue fácil armar el listado al sentenciar que “no recibía tantos rechazos desde que estaba en el instituto”, en tono de broma por las reconocidas bajas que tendrá su listado.

El próximo 3 de julio deberá anunciar a la FIFA una lista definitiva de 22, 18 oficiales y cuatro reservas, que confirmará dos días más tarde al COI. Francia tiene previsto convocar a su selección olímpica el 16 de junio para una competición que comenzará el 24 de julio, dos días antes de la ceremonia de inauguración.

La nómina provisional está compuesta de la siguiente manera

Porteros: Lucas Chevalier (Lille), Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Dijon)

Defensas: Bafodé Diakité (Lille), Maxime Estève (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (Leipzig), Kiliann Sildillia (Friburgo), Adrien Truffert (Stade Rennais), Leny Yoro (Lille)

Volantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Stade Rennais), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (Stuttgart), Khéphren Thuram (Niza), Lesley Ugochukwu (Chelsea), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Delanteros: Bradley Barcola (PSG), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace), Mathys Tel (Bayern Munich)