La periodista Mariela Sotomayor protagonizó un tenso cruce de palabras con Amanda Del Villar, institutriz del reality \'¿Ganar o Servir?\' de Canal 12, desatando sorpresa entre los demás participantes. Todo comenzó tras un altercado por la desaparición de un péndulo de la comunicadora, donde la monitora expresó su opinión que molestó a Sotomayor. La discusión se intensificó durante el desayuno, culminando en un enfrentamiento donde Amanda se retiró de la casa estudio después de recibir críticas de la periodista. Los compañeros de ambos bandos no estuvieron de acuerdo con la actitud de Mariela, generando tensiones en el ambiente.

Todo se originó en el dormitorio de los Señores, luego que ambas platicaran sobre el extravío de un péndulo que pertenecía a la comunicadora. Durante la conversación, la monitora del reality manifestó su opinión respecto a la situación: “Me parece increíble que usted, antes de que ocurran las cosas, ya tiene un sospechoso”.

Dicho comentario de Amanda no fue del agrado de Sotomayor, quien quedó descolocada tras su intervención. Posteriormente, en medio del desayuno, la periodista de espectáculos agradeció a sus compañeros de equipo el apoyo que ha recibido en el programa ante la posibilidad de convertirse en la nueva eliminada del reality.

Sin embargo, la intervención de Mariela Sotomayor se vio interrumpida por la despedida de Amanda. En dicho momento, la ex Primer Plano trató de llamar la atención de la institutriz, quien lo hizo lanzando un grito desde su asiento.

Aquel gesto no fue del agrado de Del Villar, quien rápidamente le llamó la atención a la comunicadora, dejando en evidencia su forma de expresarse. “No me va a poder contar ahora, ni así, porque así no se cuenta”, refutó Amanda.

Acto seguido, la reportera intentó nuevamente hablar con la monitora, esta vez con un tomo mucho más confrontacional. “No. Primero baje el tono, en segundo lugar, respire y vote”, dijo la encargada de la casa estudio. Luego, la institutriz reprendió educadamente a la periodista, quien hizo caso omiso a sus palabras y desvió la mirada durante la conversación.

Tras la llamada de atención de Amanda, Mariela Sotomayor le respondió a la ‘señora de la casa’ con una despectiva frase: “Bueno. Traiga endulzante”. La dura actitud de la comunicadora llamó la atención de sus demás compañeros que estaban en la mesa.

El hecho provocó que la institutriz se retirara de la casona, sin antes dar un claro mensaje a Mariela, quien no la miró de frente en ningún momento: “Es una falta de respeto (…) por fin encontró la oportunidad de enfrentar a Amanda, pero claramente hay una sola persona que pierde”, exclamó Del Villar.

Posterior al tenso momento, los demás participantes no estuvieron de acuerdo con la forma en que la jugadora trató a Amanda. De hecho, Pangal Andrade, capital de equipo, señaló en voz alta: “Amanda es la señora de la casa”.

La negativa actitud de Mariela continuó durante el transcurso del desayuno, ya que antes de levantar todos de la mesa, y que Pangal preguntara si todos habían acabado, la periodista -en un tono serio- dijo: “Si quieren retirarse, no se preocupen”.

Para frenar su mala actitud, Oriana Marzoli le comentó a Sotomayor: “Me estás empezando a poner un poquito nerviosa , para. A veces tienes unas formas, unos gestos que… como te dicen ‘menos es más’. Tranquila, relájate, desayuna, o sea , todo te parece mal (…) me estreso“.