Tras emigrar a Estados Unidos en 2017 y escapar de la vida política, el exministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, anunciaría su candidatura al Senado por la región del Bío Bío.

El ingeniero comercial tuvo una fuerte relación con la expresidenta hasta que saliera a la luz pública el caso Caval, que involucró al hijo de la actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Salí del gobierno y no volvimos a hablar. Pero no la responsabilizo a ella. Yo necesitaba iniciar una nueva etapa de mi vida, después de tantos años de trabajar con ella, y me concentré en eso”, señaló Peñailillo en entrevista con diario La Tercera.

“Fue algo difícil, porque habían sido muchos años de trabajo juntos. Durante cerca de 10 años habíamos trabajado día a día. La Presidenta muchas veces me despertaba a las 6 de la mañana. Eso pasó por mucho tiempo: ella me llamaba a primera hora, conversábamos sobre las cosas del día, lo que había que hacer y sus peticiones y tareas”, agregó.

Sobre su salida del Gobierno, el exsecretario de Estado expresó que “había sido un año de grandes reformas y había un desgaste natural del equipo político. Nos había ido muy bien, digamos, en terminar con el binominal, con el lucro en la educación, con la reforma tributaria, pero viene al caso Caval que define un antes y un después en el gobierno”.

Asimismo, aseguró a LT que “el caso Caval fue un momento muy duro para ella, muy difícil de enfrentar y me pongo en sus zapatos. Generó un desgaste importante y me da la impresión, en el caso de ella, que pasó mucho tiempo para poder superarlo.

Por otra parte, afirmó que nunca tuvo relación con el financiamiento irregular de la política tras verse salpicado por el caso SQM. “Mi rol esencialmente siempre fue de asesor político y no de recaudador, dijo. Además, añadió que jamás trató con Patricio Contesse o Julio Ponce Lerou.

¿Aspiración al Senado?

Ante su posible aspiración a la Cámara Alta de Chile, el exministro dijo que lo está evaluando junto a su familia. “Actores locales de la Región del Biobío, amigos de la política también, pero esencialmente actores locales me han pedido que lo piense y es una decisión que voy a tomar en su momento”, sostuvo.

“Creo es que es importante cuidar el espíritu con el que va a salir la nueva Constitución, resguardarla de la letra chica, por así decirlo. Una segunda motivación tiene que ver con lo local, lo regional: para acabar con la desigualdad tiene que haber mayor redistribución”, afirmó en relación a los temas que lo motivan actualmente.

En cuanto a su relación con el Partido Por la Democracia, Peñailillo afirmó que “tomé la decisión, antes de llegar a Chile, de renunciar al PPD. Esto tiene que ver más bien con mi proceso personal, no con el PPD en sí o sus militantes, a quienes tengo gran aprecio. Quería llegar y tener toda la libertad para tomar las decisiones correctas en el momento que corresponde. Hoy soy un progresista independiente”.

Además, manifestó a La Tercera que se queda con la Nueva Mayoría, por sobre el bloque de Unidad Constituyente. “Lo relevante es quiénes están por hacer cosas grandes, cambios importantes. El Partido Comunista, en su momento, jugó un gran rol y soy testigo, por lo menos en el período en que yo estuve, que el PC fue un partido de contribución al gobierno”, aseveró.

Consultado sobre si ya tiene un candidato presidencial definido, el otrora hombre fuerte de Bachelet comentó que “voy a votar en la primera vuelta, en la probable segunda vuelta y no en las primarias”.