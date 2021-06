La senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, realizó una dura crítica del discurso del presidente Sebastián Piñera, especialmente por anunciar que pondrá urgencia al proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario.

“Sinceramente con la pandemia que estamos viviendo, con la crisis económica que estamos viviendo, creo que no es el momento (…) Uno esperaba medidas concretas para las pymes, la clase medida (…) y no poner el foco en temas que nos dividen, no solo como sector, sino como sociedad”, indicó.

“Estoy en contra del matrimonio igualitario (…) el tema de fondo es la adopción de niños, que lo permite el matrimonio y no la permite la unión civil. Entonces es un tema que se puede discutir sí, es un tema que tiene distintas opiniones”, sostuvo.

La senadora criticó que Piñera incluyera el matrimonio igualitario en la cuenta pública, al considerar que es un tema que polariza a la sociedad y que no entiende la decisión de anunciarlo la jornada del martes.

“En general hace mal al país, no solo a la campaña presidencial, los temas que polarizan, creo que no es necesario. Las cosas tienden a caer por su propio peso, por eso yo no entiendo por qué el presidente hizo esta cuestión”, expresó.

La senadora también se mostró molesta por otros anuncios de Piñera, como la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos, el aumento de recursos para la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“No lo entender por qué quiere formar una Fiscalía de Derechos Humanos (…) Tengo una opinión crítica en relación a la labor de la Fiscalía de la Niñez (sic), y mucha gente de mi sector político también, porque ha actuado con sesgo, con muestras importantes de instrumentalización de niños y ha guardado un silencio patético, como fue la última PSU. Entonces la verdad, decir y anunciar que hay plata para aumentarle recursos a la Defensoría de la Niñez y al INDH, y no hay ningún anuncio concreto para la clase media, una dice “Dios” ¿Qué país estaban mirando cuando redactaron ese discurso?”, comentó.

Entrevista completa