Justo el día en que los calendarios marcaban el inicio de abril, Chile superó el millón de casos confirmados de covid-19 desde el inicio de la pandemia. De ellos, cerca de 42 mil se mantienen activos, según el balance de salud de este lunes 5 de abril.

Esta preocupante cifra se contrapone con las cerca de 7 millones de personas que han sido vacunadas contra la enfermedad desde que comenzó el proceso de inmunización, lo que deja al país como uno de los líderes mundiales en esta materia.

Esta dualidad ha despertado críticas de parte de medios internacionales, como el Washington Post, el New York Times y The Telegraph. Ahora fue el turno de Pictoline, organización reconocida por publicar noticias de manera visual.

El portal exhibe la dicotomía entre vacunas y contagios en imágenes, y sostiene que “Chile es una prueba de que la vacunación por sí misma no terminará aún con la pandemia”. Para respaldar su postura, expone algunas de las medidas que impulsó el Gobierno, como el permiso de vacaciones.

Chile es el país más avanzado en la vacunación en LATAM 💉

Pero desde hace varias semanas los contagios se han disparado 📈😞 ¿Por qué? pic.twitter.com/7XnSIkrd7j — pictoline (@pictoline) April 5, 2021

Esta imagen se publica en un momento crítico, donde Chile registra cerca de 3 mil pacientes hospitalizados por covid-19 en salas de cuidados intensivos, de los cuales un 87% se mantiene conectado a ventilación mecánica.

Hace algunos días, el Washington Post y el New York Times hicieron eco de las declaraciones de un epidemiólogo de Harvard, que acusó a La Moneda de cometer un “error crítico” al levantar restricciones antes de tiempo. Ante esta información, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que “hoy día, curiosamente, el Washington Post y el New York Times ambos se ponen de acuerdo, parece, para transmitir esta noticia. No es verdad”.

Días más tarde, se sumó el periódico de origen británico The Telegraph. “Los expertos en salud pública ven ahora la experiencia de Chile como un ejemplo de lo que no se debe hacer para otros países que están aumentando las vacunas y esperan reabrir rápidamente sus economías, incluido el Reino Unido”, sostuvo el medio.

Esta mañana, en el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza, el Presidente Piñera reconoció que se han cometido errores en el manejo de la crisis, pero afirmó que “nunca hemos subestimado la pandemia”.