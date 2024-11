La clase política de Israel estalló de emoción este miércoles con el triunfo de Donald Trump como presidente de EE.UU, siendo Benjamín Netanyahu uno de los primeros líderes en felicitarle públicamente, mientras los países árabes le urgieron a trabajar por la paz y frenar las guerras tanto en Gaza como en Líbano.

“Tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo a Estados Unidos y una vuelta al compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. ¡Es una gran victoria!”, escribió el primer ministro israelí en la red social X.

Dear Donald and Melania Trump,

Congratulations on history’s greatest comeback!

Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.

This is a huge victory!

In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA

