El grupo islamista Hamás liberará el jueves a la rehén civil Arbel Yehud, de 29 años; la mujer soldado Agam Berger, de 20; y el anciano Gadi Moses, de 80, como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel, a cambio de 110 presos palestinos, en un canje adicional que no estaba previsto en la cronología inicial.

La liberación de los israelíes (junto a cinco ciudadanos tailandeses) no estaba incluida en la cronología, pero las discrepancias sobre Yehud entre Hamás e Israel, alegando este último que debería haber abandonado la Franja en el canje del pasado sábado antes que las cuatro soldado que salieron, desencadenaron este nuevo intercambio.

Tras un acuerdo que implicó también a la Yihad Islámica, que mantiene cautiva a Yehud, las partes decidieron que esta civil, Berger y una tercera persona (la identidad de Moses como se ha revelado este miércoles) saldrían el jueves del enclave, mientras que el canje previsto para el sábado se mantendrá.

Estos son algunos detalles sobre los próximos liberados por Hamás:

Yehud vivía en el kibutz Nir Oz, a unos tres kilómetros de la frontera con Gaza, donde su familia se asentó hace tres generaciones.

Trabaja en el Centro de Tecnología, Ciencia y Espacio del Consejo Regional de Eshkol y, según el Foro de las Familias de Rehenes, es una devota de la naturaleza y familiar.

Arbel – an entire nation is waiting to welcome you home 🩵 pic.twitter.com/DPKVXmLDQS

This sweet girl has spent 481 days of torture as a hostage in Gaza.

This is Arbel Yehud🎗️

El día del ataque, fue secuestrada junto a su pareja, Ariel Cunio, y el hermano de este. Ambos siguen secuestrados en el enclave. En Nir Oz, los milicianos gazatíes mataron a 40 personas y secuestraron a otras 77 del total de 251.

Uno de los fallecidos fue el hermano de Yehud, Dolev, que fue tomado inicialmente por otro rehén, si bien el pasado junio sus restos fueron hallados en territorio israelí.

Berger procede de Jolón, localidad al sur de Tel Aviv, donde vive con su hermana gemela y sus dos hermanos pequeños.

El 7 de octubre de 2023 era el segundo día de Beger en la base militar de Nahal Oz, donde iba a hacer su servicio militar. Allí fue capturada junto a las cuatro mujeres soldado liberadas el pasado sábado.

Agam Berger, abducted from the Nahal Oz military post, is a talented violinist & a woman of faith.

She’s been a source of strength & hope for many in captivity, braiding the hair of hostages before their release.

Let’s pray for her release on Thursday. #bringthemhomenow pic.twitter.com/IaYgNcLMVz

— Dr. Alexandra Herzog🎗️ (@alexandratali25) January 27, 2025