De acuerdo a un mensaje difundido en la red social X por el jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, un equipo de la OMS que se encontraba en el centro de salud Sheikh Radwan, presenció la agresión, “horas después de que se reiniciara” la campaña de vacunación, en medio de “la pausa humanitaria”, sin especificar qué tipo de ataque y los causantes.

Adhanom señaló que dichas acciones ponen “en peligro la protección de la salud de los niños y puede disuadir a los padres de llevar a sus hijos a vacunar”.

Calificó el reporte en terreno de “sumamente preocupante”, y advirtió de que “estas pausas vitales específicas para cada zona humanitaria deben respetarse estrictamente. ¡Alto el fuego!” .

En el comunicado de respuesta difundido por The Times of Israel, las FDI aseguró que: “Tenemos conocimiento de una denuncia sobre los daños a civiles palestinos en el centro de vacunación Sheikh Radwan en el norte de la Franja de Gaza. Contrario a lo que se afirma, una investigación preliminar revela que no hubo ningún ataque de las fuerzas de las FDI en la zona en el momento en cuestión”.

La campaña de vacunación “se realizó en coordinación con las FDI, a través del COGAT y en cooperación con la comunidad internacional, en la que se permite a la población llegar de forma segura a los centros médicos donde se les administrarán las vacunas”, confirmaron.

Las FDI señaló que “la organización terrorista Hamás dispara deliberadamente desde zonas civiles, viola sistemáticamente el derecho internacional y explota cínicamente a la población civil como escudo para actos terroristas contra el Estado de Israel”.

El comunicado conjunto de la OMS y la Unicef del viernes había confirmado la pausa humanitaria había sido garantizada para poder llevar a cabo las inoculaciones.

Unos 15.000 niños menores de 10 años permanecen en zonas inaccesibles por falta de seguridad, como Jabalia, Beit Lahiya y Beit Hanoun, y no podrán ser vacunados, lamentaron OMS y Unicef, que recordaron que es necesario inmunizar al menos al 90 % de los niños de una comunidad para garantizar la efectividad de la campaña.

En la tercera y última fase se busca inocular una segunda dosis de la vacuna oral contra la polio a 119.000 niños, un objetivo que debido a los mencionados problemas de acceso seguramente no podrá lograrse, lamentaron las organizaciones.

Finalmente se decidió optar por una vacunación al menos parcial de los niños del norte de Gaza, para evitar el riesgo de que pase demasiado tiempo para muchos de ellos entre la recepción de la primera y la segunda dosis, lo que también tendría efectos negativos en el programa de inmunización.

En el centro y sur de Gaza, se logró vacunar a más de 450.000 niños, un 96 % del objetivo, destacaron OMS y Unicef.

Las organizaciones de la ONU y sus socios comenzaron la primera fase en septiembre y han tenido más de 200 equipos en espera desde el 23 de octubre para desarrollar la ronda final de la campaña, “que se había retrasado por los constantes ataques aéreos israelíes, los enfrentamientos sobre el terreno y la falta de garantías de las pausas humanitarias necesarias para detener los combates durante la entrega de las vacunas”, de acuerdo al comunicado conjunto.

La polio había sido erradicada en la Franja de Gaza hace 25 años, pero la guerra en curso desencadenó múltiples crisis sanitarias, Concluyó.